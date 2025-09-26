II Jornada "Benavente por el Autismo y Déficit de Atención"

Benavente acoge el próximo día 4 de octubre las II Jornada "Benavente por el Autismo y el Déficit de Atención", que tendrá lugar en la Plaza Mayor. La jornada está abierta a todos, con actividades lúdicas y deportivas diseñadas para "compartir, aprender y disfrutar juntos, generando un ambiente de convivencia, cercanía y celebración de la diversidad", destacó la concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez.

Cynthia Garrote, presidenta de Azadahi, explicó que la jornada da comienzo a las 11.00 horas con una marcha inclusiva que saldrá de la Plaza Mayor y recorrerá el centro con un trazado adaptado para niños y personas con discapacidad. A las 11.30 horas actuará el grupo de baile de Mari Jose de Artes Escénicas Benavente.

Durante la mañana habrá talleres creativos, un castillo hinchable y una carrera de cintas con cucuruchos de chuches para los participantes. La inscripción para la carrera tiene un coste de 5 euros e incluye la camiseta del evento. Además, se repartirá agua y fruta entre los asistentes.

Marcha solidaria

Por la tarde, a partir de las 16.30 horas, el Colegio San Vicente de Paúl organizará su propia marcha benéfica, de unos tres kilómetros de recorrido, a la que animan a sumarse a toda la población.

Esta actividad se suma a la jornada de convivencia puesto que, en esta ocasión, lo recaudado con esta marcha se destinará a la asociación Azadahi. Las inscripciones, con un donativo voluntario, comenzarán a las 16.00 horas y al final del paseo se realizará un sorteo de regalos donados por colaboradores. Sonia García, responsable del grupo de Acción Social del centro, ha destacado que el objetivo de esta colaboración es "ayudar económicamente y concienciar sobre estos asuntos que son muy importantes".

En la presentación de la jornada estuvo también Juan Pedro Conde, de Caja Rural, quien destacó el compromiso de la entidad con la iniciativa, con el fin de "devolver a los zamoranos y benaventanos lo que ellos nos dan" y deseando que estas jornadas se consoliden.