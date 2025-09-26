Homenaje a los guardias civiles fallecidos en el pico La Polinosa, en San Pedro de Ceque

La Guardia Civil de Zamora realiza una parada militar en San Pedro de Ceque en homenaje los guardias civiles fallecidos en 2014 en el pico La Polinosa. En el acto llevado a cabo se ha procedido al izado solemne de la bandera de España y la inauguración de un monumento con una placa conmemorativa y un helicóptero de la Guardia Civil, en memoria del comandante honorífico Emilio Pérez Peláez, natural de esta localidad, y al capitán honorífico Marcos Antonio Benito Rodríguez, ambos destinados en la Unidad Aérea de León, y al cabo honorífico de la Guardia Civil José Martínez Conejo, destinado en el GREIM de Sabero (León).

Acto homenaje a los guardias civiles fallecidos en 2014, en San Pedro de Ceque. / .

Todos ellos fallecidos en acto de servicio el 24 de agosto de 2014, mientras efectuaban el rescate de un montañero que se había fracturado un tobillo al escalar una pared de rocas en el pico La Polinosa (León), estando participando en la XII Raid Picos de Europa.

Acto homenaje a los guardias civiles fallecidos en 2014, en San Pedro de Ceque. / .

En este parque se ha instalado, por donación de la Guardia Civil tras petición del Ayuntamiento de la localidad, un helicóptero ya retirado del servicio, en la que desarrolló gran parte de su carrera como piloto de helicópteros de la Guardia Civil el comandante honorífico Emilio Pérez Peláez, acompañado en numerosos servicios de rescate por los miembros del grupo de rescate de esta institución (GREIM).

En el acto participaron componentes de las distintas unidades de la Comandancia de Zamora, acompañados por la Banda de Guerra del Regimiento de Especialidades de Ingenieros número 11 de Salamanca.

Acto homenaje a los guardias civiles fallecidos en 2014, en San Pedro de Ceque. / .

Al acto ha asistido el jefe de la Zona de Castilla y león, el general de brigada José Antonio Fernández de Luz, el subdelegado del Gobierno en la provincia Angel Blanco García, representantes de las diferentes instituciones y otras autoridades, componentes del Servicio Aéreo de León, y del GREIM de Sabero.