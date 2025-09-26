El colegio de San Vicente de Paúl de Benavente celebra su fiesta con una jornada de convivencia

El colegio San Vicente de Paúl de Benavente ha celebrado este viernes la festividad de San Vicente de Paúl que tiene lugar cada 27 de septiembre. Y con esta fiesta da el pistoletazo de salida del proyecto de centro “somoscuidadanos”. Las actividades dieron comienzo a las 9:30 en el patio con una celebración con una celebración especial en la que los mayores del centro impusieron unas medallas especiales a los más pequeños, símbolo de bienvenida y de acogida en su nueva etapa en este colegio.

Fiesta de San Vicente de Paúl / E. P.

Tras la celebración en la que participó toda la comunidad educativa, hubo degustación de un chocolate con donuts y los alumnos y alumnas de Infantil abordaron en el colegio el tema de “Cuidado Personal”

Pasadas las once de la mañana, alumnos de Primaria iniciaron el recorrido hacia la Mota Vieja donde procedieron a leer un manifiesto sobre el Cuidado del Patrimonio en la zona de la biblioteca municipal. Allí los más pequeños de Primeria pudieron disfrutar de un rato de juegos en el parque Infantil y el resto de la etapa de Primaria se dirigió al Prado de las Pavas y la fuente mineral.

Fiesta de San Vicente de Paúl. / E. P.

Mientras que a las 11:30 también salieron del centro los de Secundaria. Estos fueron a la zona de las barbacoas de la Pradera donde se procedió a la lectura de un manifiesto sobre el Cuidado del Entorno.

Fiesta de San Vicente de Paúl. / E. P.

Ya por la tarde, la Asociación de Madres y Padres de Alumnos del centro organizó una fiesta para completar la jornada por el día de San Vicente.