Ya puedes inscribirte en las actividades de mayores en Benavente

El plazo está abierto hasta el día 30 y las actividades comienzan en octubre, hasta el mes de mayo

Ayuntamiento de Benavente en El Ferial. / E. P.

Eva Ponte

El Ayuntamiento de Benavente ha abierto el plazo de preinscripción para las actividades ofertadas por el área de Bienestar Social para las personas mayores y que se desarrollarán de octubre a mayo, coincidiendo con el curso escolar.

Las actividades y horarios de actividades son los siguientes:

  • Taller de informática: lunes y martes de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 horas.
  • Taller de Memoria Activa: lunes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
  • Taller de Matemáticas: martes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
  • Taller de Lengua: miércoles de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
  • Taller de Manualidades: jueves de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
  • Taller de Cartas y Bingo: viernes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.
  • Musicoterapia: viernes de 16:00 a 19:00 horas.

El precio de las actividades es de 72 euros para las actividades de mayores y 120 euros para la actividad de musicoterapia.

El plazo de preinscripción finalizará el próximo 30 de septiembre y las personas que deseen apuntarse podrán realizarlo en la Concejalía de Bienestar Social que se encuentra en la Calle Doctor Martino.

Cartel del Programa de Mayores. / E. P.

