Ya puedes inscribirte en las actividades de mayores en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente ha abierto el plazo de preinscripción para las actividades ofertadas por el área de Bienestar Social para las personas mayores y que se desarrollarán de octubre a mayo, coincidiendo con el curso escolar.

Las actividades y horarios de actividades son los siguientes:

Taller de informática : lunes y martes de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 horas.

: lunes y martes de 10:00 a 11:30 y de 11:30 a 13:00 horas. Taller de Memoria Activa : lunes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

: lunes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Taller de Matemáticas : martes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

: martes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Taller de Lengua : miércoles de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

: miércoles de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Taller de Manualidades : jueves de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

: jueves de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Taller de Cartas y Bingo : viernes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas.

: viernes de 16:00 a 17:30 y de 17:30 a 19:00 horas. Musicoterapia: viernes de 16:00 a 19:00 horas.

El precio de las actividades es de 72 euros para las actividades de mayores y 120 euros para la actividad de musicoterapia.

El plazo de preinscripción finalizará el próximo 30 de septiembre y las personas que deseen apuntarse podrán realizarlo en la Concejalía de Bienestar Social que se encuentra en la Calle Doctor Martino.