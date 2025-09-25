Policía Local y Guardia Civil evitan la ocupación de un piso en Benavente

El Ayuntamiento de Benavente informa de varias intervenciones de la Policía Local de Benavente en la jornada de ayer y que contemplan la colaboración con la Guardia Civil para evitar el Intento de ocupación de una vivienda.

La Policía Local, junto con la Guardia Civil, acudió a un aviso vecinal por intento de ocupación de un piso en el que ya se había actuado con anterioridad. La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias.

Más intervenciones. En coordinación con el 112 y el Parque de Bomberos, la Policía Local acudió a la Avenida Luis Morán, donde cuatro sanitarios habían quedado atrapados en un ascensor. Gracias a la rápida intervención conjunta se liberó a los afectados.

También por la tarde se intervino en la mediación de problemas vecinales entre los inquilinos de una vivienda alquilada.

Vehículo desplazado por falta de freno de mano (10:21 h.)

Por otro lado, la Policía recibe aviso de que un vehículo estacionado en la Cuesta del Hospital se había deslizado por no tener correctamente activado el freno de mano, impactando contra una papelera. La patrulla constató que había un turismo mal estacionado en un paso de peatones. El propietario se personó en el lugar y se formuló la correspondiente denuncia por no asegurar el vehículo.

Derrame de líquidos en vía pública (19:10 h.)

Además, a requerimiento de la Policía Local, los Bomberos intervinieron en la confluencia de las calles Las Eras, San Antón Viejo y Tejares, donde un vehículo había derramado líquido en la calzada. Se aplicó sepiolita para neutralizar el vertido, asegurando la seguridad vial. La intervención finalizó a las 19:33 horas.

Revisión de hidratantes y bocas de riego

También los Bomberos de Benavente están revisando durante estos días las bocas hidratantes existentes en la ciudad a fin de verificar su estado óptimo de funcionamiento. En el día de ayer procedieron a la revisión de los hidrantes existentes en las calles Carmona, Guijuelo, Mérida, Almendralejo, Sevilla, Catalanas y Baños de Montemayor.