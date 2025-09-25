Mercado
Los hortelanos del Tera abren boca para la Feria del Pimiento
Tres horticultores del demandado fruto, en el mercadillo de los jueves, destacan la calidad
Comienza mañana en Benavente una nueva edición de la Feria del Pimiento y Productos de la Tierra desde las diez de la mañana y durante toda la jornada. Una cita muy esperada por los amantes de este fruto que ya lleva saliendo al mercado varias semanas. En el mercado de los jueves celebrado esta mañana en Benavente tres hortelanos de este demandado producto salieron a vender pimiento, aunque de modo "comedido".
Aseguraban esta mañana los hortelanos que se estaban reservando para la feria. Avelino, de Aguilar de Tera, es uno de ellos. A primera hora vendió "casi sin bajarme de la furgoneta" los 400 kilos de pimiento morrón que acercó a este mercado. Después siguió con el lamuyo que se ha ido imponiendo en los últimos años en la feria de Benavente. Avelino hizo hincapié en que, en su caso, tiene previsto sacar a la venta más de dos mil kilos de pimiento morrón. "Este año la calidad es buenísima. Tengo buenos pimientos", señalaba.
Isa, otra de las habituales de la Feria del Pimiento explicaba que el calor de agosto estropeó mucha producción pero "lo que ha salido ha salido muy bueno, la verdad". Aseguraba que se había guardado los mejores frutos para la Feria de Benavente.
También de Aguilar de Tera hubo otro hortelano con pimiento de distintos tipos en el mercado de las frutas y verduras. Uno que se incorpora este año a los productores de pimiento.
Lamentan la falta de relevo generacional que hace "muy complicado asegurar la continuidad".
