Herido el conductor de un patinete eléctrico tras chocar con un turismo en Benavente
El joven de 19 años circulaba por la Avenida del Canal
Un joven de 19 años que conducía un patinete ha resultado herido en Benavente, tras chocar contra un turismo.
Según los primeros datos facilitados por el Servicio de Emergencias del 112 de Castilla y León el siniestro ha tenido lugar a las 20:03 horas en la Avenida del Canal, junto al supermercado Gadis. El varón de 19 años ha resultado herido y se queja de dolor en la espalda y de un golpe en un brazo.
En el lugar de lo ocurrido se encontraba la Policía Local. Se da aviso también a Guardia Civil de Tráfico y a Emergtencias Sanitarias del Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender al herido.
