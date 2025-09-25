Los abogados temen que la Ley de Eficiencia lleve a la desaparición del partido judicial de Benavente

La implantación de los tribunales de instancia y de las oficinas municipales de justicia podría ser la antesala desaparición de partidos judiciales con menor volumen de asuntos situación a la que podría verse abocado el partido judicial benventano, entre otros. Es lo que cree y teme la abogacía rural, que el pasado mes de abril creo un grupo de trabajo en el seno del consejo regional para analizar la situación de la profesión en los partidos judiciales situados fuera de las capitales de provincia. El objetivo de este análisis es visibilizar las necesidades de los letrados que ejercen en el medio rural y establecer un marco de actuación que permita mejorar la prestación del servicio público de justicia ante los efectos de la aplicación de la Ley de Eficiencia Procesal.

La despoblación, unida al envejecimiento de la ciudadanía y a la dispersión territorial en la región, y especialmente en algunos territorios como la provincia de Zamora y entre ellos la comarca benaventana son motivos de preocupación. Estos factores afectan tanto al número de profesionales disponibles como a la continuidad del servicio, y genera un escenario en el que el relevo generacional resulta incierto, señala el documento de la primera reunión mantenido por este grupo de trabajo.

Presidido por la decana del Colegio de Abogados de Burgos, este Grupo de Trabajo de la Abogacía Rural que dimana del Consejo de la Abogacía de Castilla y León (CACYL) está compuesto por un representante de cada colegio de la región. "Sin duda la despoblación y el envejecimiento en áreas rurales como esta, unidos a la nueva Ley de Eficiencia Procesal y a la implementación de los tribunales de instancia puede crear la tormenta perfecta y dar alas en el futuro de la desaparición de los partidos judiciales con menos asuntos", explica el abogado benaventano, Marco Antonio Furones, integrante del grupo de trabajo. La posibilidad de que a corto plazo se plantee una nueva modificación de la planta judicial como la que hace algunos años hizo planear sobre Benavente el cierre de los juzgados es más que factible, señala.

Análisis

Los integrantes de este grupo de trabajo han analizado las problemáticas a las que se enfrentan todos los tribunales de instancia rurales. Así, consideran, que la rotación del personal que trabaja en los Juzgados constituye un problema porque perjudica la eficiencia y capacidad para dar respuesta a los asuntos judiciales, ya que son pocos los funcionarios (Jueces, Letrados de la Administración de Justicia, y demás funcionarios) que fijan su residencia en el entorno rural. También aprecian mayores niveles de interinidad en el personal laboral, si se comparan con las sedes judiciales de las capitales de provincia, junto con un mayor número de bajas y escasa formación específica en algunos funcionarios.

En las conclusiones recogidas por escrito tras la reunión mantenida la pasada primavera, el grupo de trabajo destaca la falta de presencialidad de determinados operadores jurídicos en los partidos judiciales rurales. La intervención telemática de la fiscalía, que ya no acude a la sede del Tribunal de Instancia, y la ausencia de equipos psicosociales y médicos forenses en estas sedes se traduce en un trato desigual respecto a las capitales de provincia, con repercusiones directas en la ciudadanía, resalta. Además, los jueves dejarán de acudir los viernes a las sedse judiciales salvo situaciones de urgencia.

Los abogados rurales se han fijado el objetivo de que tanto la Fiscalía como los funcionarios que conforman los equipos psicosociales y forenses, se aproximen a los partidos judiciales que tienen su sede fuera de la capital. No obstante, en relación a las oficinas judiciales creen que, dotadas de funciones ampliadas, pueden convertirse en un recurso clave para la justicia de proximidad.

También apuntan las especiales dificultades que implica prestar el servicio público del turno de oficio en el ámbito rural, ya que los problemas de los desplazamientos, las guardias intensivas, la escasez de compañeros, y la disponibilidad se agudizan y agravan bastante más que si el servicio se presta desde la capital de la provincia.

La reestructuración y el controvertido MASC

La Ley de Eficiencia ha traído consigo reformas organizativas y procesales. A nivel organizativo se han sustituido los 3.800 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia en todo el país uno por partido judicial y se crean oficinas de justicia en los municipios en lugar de juzgados de paz. A nivel procesal, la reforma pasa por la puesta en marcha Medios Alternativos de Solución de Controversias (MASC) —como mediación, conciliación y arbitraje— en materias civil y mercantil, lo que obliga a acreditar un intento previo de resolución extrajudicial antes de presentar una demanda, uno de los aspectos más controvertidos de la Ley y en el que los abogados rurales observan como consecuencia una previsible caída de asuntos judiciales en los tribunales de instancia por diversos factores, incluidos el económico.

En Zamora, desde el 1 julio los antiguos juzgados de Toro, Villalpando, Puebla de Sanabria y Benavente se han transformado en Tribunales de Instancia. En cambio, en la capital esto no ocurrirá hasta el 31 de diciembre, en una segunda fase. Además, se han creado 134 Oficinas de Justicia en municipios en lugar de los juzgados de paz que en teoría ofrecen servicios como asistencia jurídica gratuita, certificados judiciales y trámites procesales locales. Estos y otros cambios, junto a los factores de despoblación y envejecimiento en comarcas como la benaventana han alimentado los temores del Grupo de Trabajo de la Abogacía Rural, que se mantiene "expectante y vigilante" aunque ya ha señalado algunos aspectos de desigualdad que considera preocupantes.

Zozobra funcionarial

La implementación de la Ley de Eficiencia Procesal en el Tribunal de Instancia de Benavente lleva ajustándose dos meses con cierta zozobra para los funcionarios, que han en este tiempo tenido asignación de puestos con dotación de ordenadores, un sistema que todavía no se ha completado, y según algunos letrados está dilatando muchos asuntos que se presentaron hace meses ante la inminencia de los cambios.

Pero son los actos de conciliación contemplados, los denominados MASC, los que más controversia está generando entre los abogados. Antes de presentar una demanda por desahucio, por asuntos mercantiles e incluso por asuntos de familia como un divorcio, tiene que haber un acto de conciliación entre las partes en un plazo máximo de 30 días. Si no hay acuerdo se podría plantear la demanda, “pero hay clientes que prefieren no demandar porque la mediación tiene un coste añadido que tiene que asumir, incluso con justicia gratuita, y prefieren no continuar”, explica una letrada, que considera que este mecanismo de mediación “va contra el justiciable con menos recursos económicos”.

El Grupo de Trabajo de la Abogacía Rural ve en el MASC un resorte disuasorio innecesario a la hora de presentar demandas que hará disminuir el número de asuntos en el Tribunal de Instancia. “Plantear un acto de conciliación cuando un inquilino moroso no paga la renta hace meses, o en un caso de divorcio en el que la situación es enconada, o en asuntos mercantiles similares, es innecesario”, aduce otro abogado, que también opina que el número de asuntos se irá reduciendo invevitablemente.