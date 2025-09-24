Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente

La generación de 1975 ha celebrado en Benavente por todo lo alto su medio siglo de vida con un reencuentro que reunió el sábado a 105 quintos. Para muchos, era la primera vez que volvían a verse desde los días de colegio o instituto. La jornada arrancó con un animado tapeo en el que hubo momentos para las sorpresas, primeras impresiones y mucha animación.

Quintos de 1975 en la celebración de Benavente. / Cedida

Siguió después la fiesta con una comida en el Parador donde ya llegaron todos los participantes. Comenzaron a surgir los recuerdos de infancia y las anécdotas más divertidas. Más que una fiesta, fue un viaje en el tiempo. Miradas cómplices, abrazos largos y sonrisas que parecían no haber pasado por el calendario. Viejas amistades se reencontraron como si no hubiera transcurrido medio siglo, y aquellos que apenas se habían tratado en la niñez compartieron ahora risas y confidencias, unidos por la alegría de saberse parte de una misma generación.

La tarde estuvo muy animada tras la foto de grupo. La celebración continuó en la AZ, con la música de los DJ Michi y Yoin Crusto. Un emotivo vídeo conmemorativo y un “picapán” completaron la jornada festiva.