Así fue el reencuentro de los quintos del 75 de Benavente
105 quintos celebran por todo lo alto su medio siglo de vida
La generación de 1975 ha celebrado en Benavente por todo lo alto su medio siglo de vida con un reencuentro que reunió el sábado a 105 quintos. Para muchos, era la primera vez que volvían a verse desde los días de colegio o instituto. La jornada arrancó con un animado tapeo en el que hubo momentos para las sorpresas, primeras impresiones y mucha animación.
Siguió después la fiesta con una comida en el Parador donde ya llegaron todos los participantes. Comenzaron a surgir los recuerdos de infancia y las anécdotas más divertidas. Más que una fiesta, fue un viaje en el tiempo. Miradas cómplices, abrazos largos y sonrisas que parecían no haber pasado por el calendario. Viejas amistades se reencontraron como si no hubiera transcurrido medio siglo, y aquellos que apenas se habían tratado en la niñez compartieron ahora risas y confidencias, unidos por la alegría de saberse parte de una misma generación.
La tarde estuvo muy animada tras la foto de grupo. La celebración continuó en la AZ, con la música de los DJ Michi y Yoin Crusto. Un emotivo vídeo conmemorativo y un “picapán” completaron la jornada festiva.
- Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina
- Dos caballistas heridos por caídas en el encierro campestre de Fuentes de Ropel
- La jueza abre una pieza separada en el caso del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente
- La Feria del Pimiento de Benavente pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo
- La defensa del hostelero de Olleros de Tera recurre la apertura de la pieza separada
- La víctima de Olleros de Tera pide que se tipifique la agresión como intento de asesinato
- La única edil del PP en Santa Croya de Tera, nueva alcaldesa de la localidad