La Cuenta General de Benavente arroja un resultado positivo de cerca de 180.000 euros
La Concejalía de Hacienda destaca "la gestión económica responsable, transparente y orientada a la sostenibilidad".
La Comisión Especial de Cuentas del Ayuntamiento de Benavente ha informado favorablemente la Cuenta General correspondiente al ejercicio 2024, que será sometida a Pleno para su aprobación el próximo viernes.
En 2024, la cuenta general arroja un resultado presupuestario positivo de 179.910,87 euros, según los datos facilitados por el Ayuntamiento de Benavente. El Equipo de Gobierno asegura que estos datos "reflejan una gestión económica responsable, transparente y orientada a la sostenibilidad".
Otras cifras destacadas del balance municipal fijan el ahorro neto positivo 85.350,55 euros, "que genera capacidad de financiación futura"; la reducción de la deuda municipal en 3,83 millones de euros, tras amortizar 901.842 euros en 2024; y destacan el "el cumplimiento de la regla de gasto en su totalidad, que garantiza el control riguroso del gasto público".
Destaca la Concejalía de Hacienda que ya en 2024 no se ha solicitado ningún préstamo bancario "por primera vez en muchos años" y "tampoco se ha hecho en 2025".
Modernización administrativa
A juicio del Equipo de Gobierno "el ejercicio se ha caracterizado por la modernización administrativa (con la implantación plena de la facturación electrónica y sistemas de gestión contable); el refuerzo del control interno en contratación, personal y subvenciones; y el apoyo al tejido social y asociativo mediante ayudas con impacto económico y cultural".
En el ámbito del empleo público, el Ayuntamiento cuenta con 210 empleados municipales (63 funcionarios, 72 laborales fijos y 75 temporales) y "ha reducido notablemente la temporalidad gracias a la finalización de los procesos de estabilización".
Pago a proveedores
De los plazos de pago a proveedores no se dan datos concretos pero sí aseguran que "se ajustan a la legislación, reduciendo riesgos de morosidad y fortaleciendo la confianza con los contratistas". Explica la Concejalía que se han iniciado acuerdos marco para servicios esenciales (seguros, combustibles, vestuario, residuos...), lo que "permitirá mayor eficiencia, ahorro de costes en suministros y control del gastoÇ".
En cuanto a los contratos señala que "se ajustaron a la Ley de Contratos del Sector Público" y hace hincapié en que "la Intervención ha ejercido de forma constante la función interventora, emitiendo informes en todas las áreas de gasto, especialmente en materia de contratación, personal y subvenciones".
Según la Concejalía de Hacienda "el Ayuntamiento de Benavente ha demostrado en 2024 una gestión financiera responsable, eficaz y orientada a la sostenibilidad a largo plazo, algo que refuerza la confianza en la institución y genera bases sólidas para seguir afrontando los retos de futuro previstos, con estabilidad y capacidad de inversión".
