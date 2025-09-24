Ciencia para concienciar sobre el cáncer en Benavente

“La investigación en cáncer se traduce en más vida”. Con esta afirmación comenzaba esta mañana la presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) de Benavente, Carmen Prieto, el mensaje que ha querido trasladar en el Día Internacional de la Investigación contra el Cáncer.

“Uno de cada dos hombres y uno de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Esto se traduce en que en el 2030 se espera que haya un nuevo diagnóstico cada dos minutos. Yo creo que es para reflexionar. En este contexto, impulsar la investigación en cáncer debe de ser una prioridad para toda la sociedad”, explica la presidenta.

La Junta Local ha organizado varias iniciativas para dar visibilidad a la investigación contra el cáncer. Una de ellas un taller de ciencias en el que han participado escolares de 5º curso de Primaria del Colegio de Educación Infantil y Primaria Buenos Aires de Benavente.

Taller de ciencia realizada por la AECC de Benavente. / E. P.

En este taller los estudiantes han podido realizar, en un espacio habilitado en la Plaza de San Nicolás, esferificaciones que simulan un fármaco encapsulado y también han podido extraer el ADN de un plátano.

"Impacto real en la calidad de vida"

Tras la actividad la presidenta de la AECC señaló que “solo avanzando hacia una investigación centrada en el paciente se podrá alcanzar el objetivo de superar el 70% de supervivencia en 2030 y generar un impacto real en la calidad de vida de las personas. Qué importante es la calidad de vida de las personas y los avances científicos hacen que el cáncer cada día sea más operable y que le dé mejor calidad de vida al paciente. Somos la mayor red, es decir, la Asociación Española contra el Cáncer es la mayor red para investigar el cáncer con 2.300 investigadores distribuidos en 146 centros de investigación en 38 provincias de España”.

Explicó también que la estrategia de la Asociación para impulsar la investigación pone el foco en los tumores de baja incidencia porque “todos los pacientes se merecen que se investiguen por igual. El paciente como motor de investigación centrada y cercana a sus necesidades”.

Presentación de la iniciativa "Brazadas solidarias". / E. P.

Señaló también que “impulsamos el talento acompañando a la comunidad científica a lo largo de toda su carrera para que puedan dar continuidad a sus proyectos y estos no se vean interrumpidos o dilatados en el tiempo por falta de apoyo”.

"Es una lucha conjunta y hay que potenciar el talento investigador"

En el acto de presentación estuvo también la alcaldesa, Beatriz Asensio, quien señaló que “es un placer poder acompañaros en cada una de las actividades que realizáis, porque hacéis una labor maravillosa”.

Y puso en valor la labor de los estudiantes presentes en el taller de ciencia que “puede ser el comienzo de la gran labor que podéis realizar en general en el mundo y, en particular, en la lucha contra el cáncer. Principalmente porque es una lucha conjunta de todos, que hay que potenciar el talento de los investigadores para que no se tengan que ir fuera de nuestro país, que se puedan quedar aquí investigando, que puedan seguir trabajando, que hay mucho por hacer, que se ha avanzado mucho, pero que todavía queda mucho”.

Taller de ciencia de la AECC en Benavente. / E. P.

"Necesitamos nuevas herramientas de diagnóstico"

La concejala de Bienestar Social, Mercedes Benítez, por su parte hizo hincapié en que “hay que seguir impulsando la investigación. Necesitamos nuevas herramientas de diagnóstico y herramientas terapéuticas que permitan mejorar la calidad de vida de las personas y, por supuesto, su supervivencia. La ciencia avanza, pero todavía hay cánceres que afectan a un número menor de personas que son desconocidos”. Destacó también la importancia de la prevención a cualquier edad ya que “el cáncer es una enfermedad que afecta a cualquier persona”.

"Brazadas solidarias" para el domingo

Además, la concejala de Juventud y Deportes, Elena Justo, presentó la actividad de “Brazadas solidarias” organizada para el próximo domingo, dentro de la Semana del Deporte.

Taller de ciencia de la AECC en Benavente. / E. P.

La actividad será de 11 a 20 horas en la piscina climatizada. A los primeros 150 inscritos se les hará entrega de un gorro de baño conmemorativo por un donativo de 5 euros. Colaboran los clubes de Natación Benavente y Salvamento y Socorrismo Benavente,

“Es súper importante invertir y seguir invirtiendo en la investigación, no solo para intentar erradicar esta terrible enfermedad, sino también para ayudar a todos los pacientes que la están sufriendo”.