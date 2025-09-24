Benavente mejora la iluminación de edificios históricos con proyectores tipo LED
La primera fase contempla un presupuesto de 15.000 euros para iluminar: la iglesia de Santa María, Casa Solita, la imagen de Fray Toribio y la Casa Consistorial de Plaza Mayor
El Ayuntamiento de Benavente pone en marcha el proyecto de mejora de iluminación de edificios históricos de la ciudad con la ejecución de una primera fase presupuestada en 15.000 euros. La actuación conllevará la sustitución de las actuales luminarias por unos proyectores tipo LED de última generación, especialmente diseñados para esta función.
La Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Benavente viene trabajando en "estrecha colaboración", según explica, con empresas especializadas del sector que han realizado comprobaciones, pruebas y estudios de cada uno de los edificios emblemáticos de la ciudad.
Los resultados se han plasmado en estudios lumínicos que han servido de base para las actuaciones que se van a realizar. En una primera fase se actuará sobre la iluminación de la Iglesia de Santa María del Azogue, el edificio consistorial de la Plaza Mayor, la figura de Fray Toribio en la plazuela de La Encomienda y el Centro Cultural Soledad González.
Estas actuaciones se enmarcan dentro del plan municipal para potenciar los edificios culturales con el fin de aportar una mejora en la experiencia de todos aquellos ciudadanos y viajeros que se acercan a visitar estos inmuebles. Se prevé actuar en una segunda fase sobre el resto de edificios históricos de la ciudad.
