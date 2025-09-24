El Santuario de Nuestra Señora del Agavanzal, en la localidad de Olleros de Tera, acoge desde hace unos días las obras de reparación de la cúpula, una actuación que se incluye entre las previstas en el Convenio de Colaboración entre la Diócesis de Astorga y la Diputación provincial de Zamora para los años 2024 y 2025. Ya hace algo más de un mes se dio traslado de la venerada imagen mariana desde este santuario a la iglesia parroquial del pueblo,para la ejecución de los trabajos previstos.

Avanza la reparación de la cúpula del santuario de Olleros de Tera

El convenio contempla la conservación de edificios del patrimonio histórico de la provincia de Zamora pertenecientes a la Diócesis de Astorga, que no están calificados oficialmente como monumentos y no gozan de la protección y beneficios que a tal condición reconoce la legislación vigente, pero que constituyen una importante parcela del patrimonio arquitectónico provincial merecedora de ser mantenida en buen estado de conservación.

Obras en la cúpula del santuario de Olleros de Tera. / E. P.

En concreto en este santuario de Olleros se invertirán 60.000 euros procedentes de este convenio (la aportación de Diputación de Zamora esa de 40.000 euros y de la Diócesis de Astorga de 20.000 euros). Mientras que la Cofradía de la Virgen de Agavanzal ha aportado un importe de 7.000 euros. Explica un representante de esta cofradía que las obras previstas están presupuestada en 67.570,64 euros que alcanzan 72.000 euros, con el coste del proyecto y los permisos.

El santuario forma parte de la intrahistoria local, es lugar de encuentro para muchos vecinos y gente del Camino de Santiago.