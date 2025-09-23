Maryam Fernández recibe con éxito los primeros implantes dentales en la clínica del doctor Vericat en Valencia

La joven benaventana Maryam Fernández, de 28 años, ha dado hoy un paso decisivo en su recuperación odontológica al someterse a la colocación de implantes y prótesis provisionales en la arcada superior en la Clínica Vericat de Valencia. La intervención, realizada a primera hora de la mañana por el equipo del doctor Alberto Vericat, se ha desarrollado con éxito y marca el inicio de un tratamiento dividido en cuatro fases que se prolongará durante aproximadamente un año y tendrá un seguimiento que podría ser mensual.

En esta primera intervención se han colocado los implantes definitivos de la arcada superior y se han tomado los moldes para la confección de las prótesis definitivas, que se colocarán dentro de tres meses sustituyendo a las provisionales. Posteriormente, el mismo procedimiento se repetirá en la arcada inferior, con la colocación inicial de implantes definitivos y prótesis provisionales y, tras un periodo de consolidación, la fijación de las definitivas. Este plan de trabajo implica un seguimiento clínico continuado durante todo el proceso para garantizar la correcta evolución de cada fase.

El procedimiento ha requerido una especial atención debido a los antecedentes médicos de la paciente, que arrastra graves secuelas desde que en 2019 sufriera una inflamación cerebral en Málaga, posteriormente diagnosticada como linfoma. Tras un complejo proceso que incluyó un autotrasplante de médula ósea en 2020, Maryam quedó con importantes limitaciones físicas y cognitivas, además de daños severos en su cavidad bucal como consecuencia de los tratamientos con corticoides.

Observación y seguimiento

El equipo de implantólogos de la clínica valenciana mantendrá bajo observación a la paciente durante buena parte de la jornada con el objetivo de controlar la coagulación y garantizar una correcta evolución postoperatoria. El periodo de observación se prolongará previsiblemente unos días. Esta vigilancia resulta esencial por la fragilidad de su estado de salud y por la necesidad de prevenir complicaciones derivadas de su historial clínico especialmente relacionadas con la prevención de posibles hemorragias.

La historia de Maryam Fernández ha estado marcada por la solidaridad. Tras conocerse su caso en Benavente, se organizaron iniciativas como el festival benéfico de Fuentes de Ropel, cuyos fondos iban destinados a sufragar el costoso tratamiento odontológico, en especial los desplazamientos y alojamientos en Valencia que serán reiterados a lo largo de este año. La difusión de esta situación motivó que la Clínica Vericat ofreciera realizar la intervención de manera gratuita a través de La Opinión-El Correo de Zamora -que conectó al equipo valenciano con la familia de la joven-, en el marco de su compromiso con pacientes con recursos limitados y casos de especial complejidad.

El doctor Alberto Vericat, pionero en España en técnicas de implantología inmediata y especialista en casos de atrofia maxilar severa, ya había confirmado en julio la viabilidad de la intervención tras una primera valoración en la que se constató que la evolución ósea y de tejidos de la paciente era más favorable de lo previsto. Este diagnóstico permitió programar la operación que hoy se ha llevado a cabo con resultado positivo.

Con la colocación de los implantes y las prótesis provisionales de la arcada superior y la planificación de las siguientes fases, se abre una nueva etapa en el proceso de recuperación de Maryam Fernández. A lo largo de un año aproximadamente a partir de este momento, la paciente continuará bajo seguimiento médico especializado en la clínica valenciana, donde se evaluará periódicamente su evolución hasta completar la colocación de las prótesis definitivas en ambas arcadas.