La Feria del Pimiento pondrá a la venta más de 5.000 kilos del fruto rojo
Un show cooking, una fritada y un taller de embotado de pimientos, entre las iniciativas previstas para el viernes y el sábado
Los productores de Micereces de Tera y Aguilar pondrán a la venta entre 5.000 y 6.000 kilos de pimiento en la XXXI Feria del Pimiento y Productos de la Tierra de Benavente que se celebra en la jornada del viernes y la mañana del sábado, días 26 y 27.
Son finalmente doce los productores que participan en esta feria, uno más que en la edición anterior y de ellos un total de ocho son de pimiento. Solo dos de estos productores de pimiento sacarán a la venta el morrón con la marca de calidad del pimiento IGP Fresno-Benavente.
El programa
Para promocionar esta feria se han programado varias iniciativas con las que se pretende ofrecer un mayor atractivo para los visitantes.
- De modo que el viernes a las 10 de la mañana un grupo de escolares de El Pinar visitará la feria para conocer este producto, así como cómo se cultiva. “Queremos darle un poco más de cercanía a los niños para que conozcan el trabajo que da cultivar el pimiento”, explicó la presidente de la Asociación de la Huerta de los Valles de Benavente (Ahurvabe), Sandra
- A las 18 horas habrá un show cooking, un foro en el que van a participar la presidenta de la IGP, un agricultor, un representante de hostelería y habrá colaboración del participante de Masterchef Jonathan Garrote. "Se van a elaborar dos tapas y después se repartirá un vino español".
- El sábado a las 11 de la mañana habrá un taller de embotado. "Víctor, de Rural Chef, va a hacer una elaboración en vivo y va a intentar que participe gente para enseñarles cómo se elabora el pimiento para embotarlo"
- A las 13:30 horas habrá una fritada. "La idea es clausurar la feria con el reparto de esta fritada".
Nuevo cartel anunciador
Este año la organización de la feria presenta nuevo cartel. El autor es el joven Víctor Juárez, estudiante de un máster de Inteligencia Artificial e hijo de uno de un productor hortícola. En esta ocasión ha querido descartar la imagen tradicional de la feria y ha optado por incluir en el cartel, además de los pimientos morrones, otras dos imágenes que son "emblemas" de Benavente. Una de ellas la iglesia de Santa María, Bien de Interés Cultural; y otra, el toro enmaromado, que identifica a Benavente.
Juárez reconoció que "las cosas no están fáciles para quedarse en el pueblo" pero puso en valor la calidad de vida en la zona rural donde "hay futuro puesto que la gente está cambiando la perspectiva y más aún con el avance de Internet".
En el acto de presentación de la feria, la concejala del área, Sara Casquero, puso en valor este evento que cuenta también con otros productos de la tierra como la miel, el queso, productos hortícolas o el aceite, además de estar presentes dos puestos de alfarería y cerámica.
Por su parte, el representante de Caja Rural, que patrocina la feria, destacó los cambios de esta edición y la calidad y cantidad prevista para la feria de este año.
