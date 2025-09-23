Infraestructuras municipales
Declarada desierta la licitación para reformar el cementerio de Benavente
Ninguna empresa presenta ofertas para ejecutar las obras de adecuación de los paseos interiores
El Ayuntamiento benaventeano ha declarado desierta la licitación convocada para ejecutar las obras de mejora en el cementerio municipal. El proyecto contemplaba la adecuación de los paseos interiores del recinto demoliendo las soleras de hormigón y colocando adoquín prefafricado con el objetivo de mejorar la accesibilidad, renovar el pavimento y facilitar el tránsito de visitantes, especialmente en fechas de alta afluencia como festividades religiosas o conmemoraciones locales.
La convocatoria se realizó mediante un procedimiento abierto simplificado abreviado, una modalidad que permite agilizar los trámites administrativos y facilitar la participación de pequeñas y medianas empresas. El anuncio fue publicado en los canales oficiales con un presupuesto de 30.000 euros, y el plazo para presentar ofertas finalizó sin que se registrara ninguna propuesta, según certificación emitida por la Secretaría municipal.
Ante la ausencia de licitadores, la administración local ha procedido a emitir un decreto en el que se formaliza la declaración de desierto del expediente. Esta resolución se fundamenta en lo establecido por la legislación vigente en materia de contratación pública, que contempla esta posibilidad cuando no se presentan ofertas válidas dentro del plazo estipulado.
