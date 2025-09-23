Aceras intransitables y acumulación de basura en este barrio de Benavente

Los vecinos de la Urbanización de Las Dibujas de Benavente manifiestan su "indignación" por lo que consideran "dejadez que sufrimos desde el Ayuntamiento". La vecindad asegura que "la urbanización está totalmente descuidada" y explican y aportan imágenes en las que se observan las aceras muy deterioradas "desde hace tiempo, que impide poder transitar por ellas, sobre todo la gente mayor".

URbanización de Las Dibujas en Benavente. / Cedida

En concreto señalan que las aceras de la zona limítrofe, "El Bacillar", son totalmente intransitables por la vegetación que acumulan y que incluso llega a taparlos. "La urbanización está totalmente descuidada, las aceras están muy deterioradas desde hace tiempo, que impide poder transitar por ellas, sobre todo, la gente mayor, para ellas es un riesgo y deben ir por la calzada, con el riesgo que conlleva. Y ya ni contar para las personas que van en silla de ruedas o con sillas de bebés".

Contenedores de la zona de Las Dibujas. / Cedida

A todo ello, aseguran que hay que unir el abandono desde hace casi un mes por parte de la empresa de recogida de vidrio, "que no realiza la recogida y el contenedor está repleto, lo que hace que los usuarios se vean obligados a dejar en el suelo los vidrios, con el.riesgo que con ello conlleva hacia transeúntes y animales".

Hacen hincapié en que se ha dado traslado al Ayuntamiento. También han intentado poner una queja en la propia Casa Consistorial y les han remitido a la página web algo que, señalan, "se complica cuando estamos hablando de gente mayor".