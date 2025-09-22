Santa Marta de Tera revive el Milagro de la Luz

Hasta el próximo jueves la iglesia de Santa Marta de Tera permanecerá abierta desde las 9:30 de la mañana y hasta las 10:30 para contemplar el Fenómeno de la Luz Equinoccial que cada año atrae a decenas de visitantes a este pueblo de la comarca de Los Valles de Benavente.

Concierto de Egeria en Santa Marta. / E. P.

El fin de semana ha sido especial puesto que mientras el rayo de luz iluminaba el capitel del Alma Salvada, los visitantes han podido disfrutar de la perfecta simbiosis entre arte románico y música medieval, realzada aquí por la excepcional acústica. Este templo, que conserva toda la pureza del románico al haber sufrido muy pocas modificaciones a lo largo de su historia, ofrece cada equinoccio el fenómeno de la Luz que comienza hacia las 8:30 de la mañana. El sol penetra por el óculo abocinado del ábside e ilumina primero la puerta norte —donde estuvo en su día la escultura del Pantocrátor, hoy conservada en Providence, Rhode Island (EE. UU.)—. La luz se va desplazando por el muro norte hasta alcanzar la columna del arco triunfal. Y hacia las diez menos cinco llega el momento culmen: la iluminación del famoso capitel del Alma Salvada, signo del tránsito a la otra vida. El fenómeno se prolonga durante unos siete minutos más, iluminando el resto de la columna.

Concierto de Egeria en Santa Marta de Tera. / E. P.

El sábado se ha celebrado el XIX Concierto de la Luz Equinoccial patrocinado por la Diputación de Zamora con la actuación del grupo Egeria que interpretó el programa En Terras Despanya, un reencuentro con la música medieval presente en diversos códices medievales.

Luz Equinoccial en Santa Marta de Tera. / E. P.

El acto fue presentado por el presidente de la Asociación de Amigos del Monasterio de Santa Marta de Tera, Blas de Paz quien explicó que “este hecho lumínico se produce únicamente dos veces al año, en primavera y en otoño, y parece demostrado —según todos los estudios realizados— que fue algo buscado de forma intencionada por los constructores del medievo. Se diferencia, por tanto, de otros fenómenos de la misma época, donde la iluminación de zonas concretas de los templos o capiteles era consecuencia de modificaciones arquitectónicas posteriores”.

Representantes institucionales, con el presidente de la Asociación (derecha) e integrantes de Egeria. / E. P.

A lo largo de la historia, el sol y su luz han sido objeto de culto y veneración. “Encontramos ejemplos célebres en civilizaciones neolíticas, como Stonehenge en Inglaterra, en templos egipcios, o incluso en nuestros dólmenes del cercano Valle de Vidriales, cuya orientación de entrada parece buscar también un efecto lumínico”. Y añade que “con el cristianismo, la Luz adquiere un significado aún más especial y profundamente religioso. La luz de Cristo se convierte en símbolo de la Resurrección, y los templos románicos se orientan de este a oeste, con la salida y la puesta del sol, favoreciendo estos efectos sobre capiteles o imágenes, como hoy contemplamos en Santa Marta”.

Señala De Paz que “este Milagro de la Luz lo conocemos y disfrutamos gracias al tesón y la ilusión de muchas personas. Hay que recordar a su descubridor, el párroco Ángel Acedo, en 1996. Más tarde, la labor investigadora de Ángel Panizo y Nazario Ballesteros permitió divulgarlo por toda España y a través del Camino Jacobeo por Europa. También debemos destacar la contribución divulgativa de don Pedro Centeno, párroco de este pueblo; la labor municipal de Eliodoro Tábara, entonces alcalde; y no olvidarnos de Antonio Vega, quien en los inicios se encargó de abrir la iglesia cada vez que se celebraba este fenómeno. Todos ellos han sido ya homenajeados por la Asociación, y confiamos en que sigan acompañándonos muchos años más”.

Para presenciar este fenómeno y el concierto de Egeria estuvieron en Santa Marta de Tera: Beatriz Asensio, alcaldesa de Benavente; Emilio Fernández, vicepresidente de Desarrollo Económico y Promoción del Territorio; y Jesús María Prada, concejal del Ayuntamiento de Zamora y “verdadero mecenas de este monasterio. Gracias a su apoyo, la Diputación de Zamora patrocina los tres conciertos que se celebran aquí cada año. Sin esta aportación económica, esta actividad cultural en un entorno tan emblemático del Camino Sanabrés no sería posible”.