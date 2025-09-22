Izquierda Unida denuncia la gestión del impuesto de plusvalías en el Ayuntamiento de Benavente

La agrupación local de Izquierda Unida ha solicitado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benavente que rectifique su decisión de asumir internamente la gestión del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, conocido como impuesto de plusvalías, tras la ruptura del convenio que mantenía con el Registro de la Propiedad.

La formación política considera que la asignación de esta tarea a seis trabajadores municipales representa una medida de carácter provisional que podría convertirse en permanente, pese a que el sistema anterior funcionaba de forma eficaz. Según el comunicado emitido por Jesús Nieto, coordinador local de Izquierda Unida - Benavente, esta decisión ha sido tomada sin prever los recursos necesarios para una gestión adecuada, lo que ha derivado en una sobrecarga de funciones para el personal afectado. Por ello pide al equipo de Gobierno de PP-Vox "que deje de reirse de los benaventanos".

El nuevo modelo implica que los empleados municipales asuman la recaudación del impuesto a cambio de productividades, lo que, según la formación, incrementa el coste para el conjunto de los benaventanos. Además, se advierte que esta redistribución de tareas podría afectar la eficiencia en el desempeño de sus funciones habituales, al tener que dedicar parte de su jornada a labores ajenas a su puesto original.

"Redes clientelares"

"Eliminan un convenio que funcionaba perfectamente y a posteriori se dan cuenta de que el Ayuntamiento de Benavente no dispone de recursos suficientes como para gestionarlo de forma eficaz (cuestión ya advertida por IU) y es cuando el señor José Manuel Salvador, se saca de la chistera de la improvisación recurrente, atribuir esa labor a una serie de trabajadores municipales a cambio de productividades, con lo que estos trabajadores nos saldrán más caros a todos los benaventanos, además de realizar las funciones propias de sus puestos de trabajo con una evidente menor eficacia al tener que dedicar parte de su tiempo a las nuevas atribuciones , es decir, vestir un santo, para desvestir a otro, o como el señor Eugenio Blanco denomina a este tipo de decisiones políticas...gestión. Juzguen ustedes mismos", dice el coordinador de IU en la nota de prensa.

"Tampoco podemos obviar, que tras este tipo de decisiones chapuceras, subyace también el afán infinito de la derecha tradicional de seguir tejiendo las redes clientelares que se generan en torno a los empleados públicos como modo de perpetuarse en el poder", agrega.

Gestión fiscal responsable

Izquierda Unida, señala que esta situación fue advertida previamente, y se insta al equipo de gobierno a realizar una autocrítica y reconsiderar su postura. La agrupación propone restablecer el convenio con el Registro de la Propiedad como solución más adecuada, al tratarse de un mecanismo que ya había demostrado su viabilidad en ejercicios anteriores.

La formación también ha expresado su preocupación por las posibles implicaciones de esta medida en términos de estructura administrativa, al considerar que podría fomentar dinámicas de vinculación entre cargos públicos y empleados municipales. En este contexto, se recuerda que la gestión de tributos locales debe regirse por criterios de transparencia y eficiencia, conforme a lo establecido en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Finalmente, Izquierda Unida ha reiterado su llamamiento al equipo de gobierno para que reconsidere su decisión y adopte medidas que garanticen una gestión fiscal responsable, sin perjuicio para los ciudadanos ni para el funcionamiento interno del Ayuntamiento de Benavente.