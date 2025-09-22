La Diputación activa el plan quinquenal para conservar el Camino Natural Vía de la Plata en Benavente

La Diputación Provincial ha aprobado y sacado a licitación contrato de conservación y mantenimiento para el Camino Natural Vía de la Plata, en el tramo comprendido entre Barcial del Barco y el límite provincial con León. El trazado, que discurre sobre la antigua plataforma ferroviaria Plasencia-Astorga, se extiende a lo largo de 24,9 kilómetros y atraviesa siete términos municipales.

La intervención responde al deterioro acumulado por el uso continuado y la exposición a agentes atmosféricos. Este recorrido se asienta sobre la antigua plataforma ferroviaria Plasencia-Astorga y atraviesa los términos municipales de Barcial del Barco, Villanueva de Azoague, Benavente, Villabrázaro, La Torre del Valle, Pobladura del Valle y Maire de Castroponce.

El contrato contempla labores de mantenimiento programado y extraordinario, con una periodicidad mínima de dos inspecciones anuales. Entre las tareas previstas se incluyen el desbroce de márgenes, la aplicación de herbicidas autorizados para uso viario, y la limpieza de zonas con vegetación densa mediante maquinaria especializada. Estas acciones buscan preservar la funcionalidad del trazado y garantizar la seguridad de los usuarios.

Autorizaciones de Medio Ambiente

Además de las operaciones rutinarias, se prevé la reposición de infraestructura dañada por causas excepcionales como vandalismo o fenómenos meteorológicos adversos. Esto incluye la reparación de cerramientos, señalización, mobiliario y firme. La ejecución de estos trabajos requerirá autorizaciones específicas del Servicio Territorial de Medio Ambiente, especialmente en épocas de riesgo elevado de incendios.

El contrato tendrá una duración de cinco años y un presupuesto total de 270.000 euros, distribuido en anualidades variables. La adjudicación se realizará mediante licitación pública, y las ofertas deberán incluir un porcentaje de baja sobre los precios unitarios establecidos, excluido el impuesto sobre el valor añadido. Los costes contemplan tanto los gastos directos como los indirectos, incluyendo personal, maquinaria, materiales y medidas de seguridad.

La normativa aplicable incluye la legislación vigente en materia de contratos del sector público, prevención de riesgos laborales y protección medioambiental. También se seguirán las recomendaciones técnicas para caminos naturales, con especial atención al manual de señalización y elementos auxiliares. El adjudicatario deberá presentar informes semestrales de seguimiento y documentación detallada tras cada recorrido de inspección.

La actuación incorpora la instalación de nueva señalización, con paneles informativos, hitos kilométricos, señales preventivas y elementos temáticos. Estos dispositivos se colocarán sobre soportes de madera tratada y estructuras metálicas, siguiendo criterios de durabilidad, visibilidad y armonización paisajística. También se prevé la reposición de talanqueras, bancos y mesas de descanso en puntos estratégicos del recorrido.