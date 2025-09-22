La defensa del hostelero de Olleros de Tera recurre la apertura de la pieza separada

La defensa de Daniel Álvaro Ramos García, el hostelero y autor confeso del apuñalamiento de Ismael Pérez Pérez en Olleros de Tera, ha formulado alegaciones y varios recursos de reforma contra el auto dictado el pasado 19 de septiembre por la jueza titular de Sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Benavente en las que expresa discrepancias con la pieza separada abierta por la instructora.

El letrado del empresario rechaza la afirmación contenida en el fundamento de derecho segundo del auto, donde se indicaba que ninguna de las partes había presentado escrito en relación con las medidas cautelares solicitadas por la acusación particular. Según la defensa, sí se habían presentado alegaciones y solicita que se tengan en cuenta en el procedimiento.

Además, manifiesta formalmente la suficiencia patrimonial del hostelero, asegurando que posee bienes y derechos suficientes , que no tiene intención de alterar su situación económica o personal y solicita que se tenga por acreditada su solvencia patrimonial sin más requerimientos.

Todas las imágenes

El escrito de alegaciones y recursos insiste en requerir a los agentes de la Guardia Civil para que aporten todas las fotografías tomadas en el lugar de los hechos. La defensa exige la remisión de las imágenes en su formato original, con indicación del soporte y del equipo empleado, para preservar la calidad técnica y garantizar su fiabilidad pericial. Argumenta que las imágenes insertadas en documentos PDF pierden calidad y podrían dificultar el análisis pericial.

Asimismo, reclama la aplicación de reactivos y la toma de muestras en la zona de acceso al albergue, especialmente en el área donde una parra con uvas negras podría llevar a confundir las manchas de los frutos, al caer y ser pisados, con posibles vestigios de sangre. Solicita igualmente el abogado de Ramos registro fotográfico y videográfico de la toma de muestras.

La jueza denegó la diligencia –solicitada por la defensa– orientada a acreditar la terminación del contrato de arrendamiento de la vivienda que ocupaba Ismael Pérez en Olleros de Tera. El letrado del hostelero alega que, dado que el presunto perjudicado ya no reside en ese inmueble, no concurren las circunstancias de intimidación invocadas para la prisión provisional, y reformula la petición para que se practique oficio al Ayuntamiento o a los propietarios a fin de dejar constancia de la fecha de desalojo. La defensa considera relevante demostrar que el perjudicado ya no reside en la localidad, lo que, a su juicio, podría incidir en la valoración de las medidas cautelares adoptadas.

En cuanto a la reconstrucción de los hechos, la jueza la ha pospuesto hasta escuchar en sede judicial al agredido, Ismael Pérez. Sin embargo, la defensa recuerda que ya consta en las actuaciones la declaración policial del perjudicado, por lo que solicita que la diligencia se practique sin más demora.

Medidas cautelares

En la parte dispositiva, la defensa recurre la apertura de pieza separada de medidas cautelares y solicita que se deje sin efecto el requerimiento de nuevas alegaciones, al haber manifestado ya la suficiencia patrimonial, y que se proceda directamente a la averiguación patrimonial de Daniel Álvaro Ramos García.

La defensa se muestra de acuerdo en que la Policía Científica practique la toma de muestras de sangre y la aplicación de reactivos en la zona de entrada del albergue, requiriendo además el acta de inspección ocular y la aportación íntegra de todas las fotografías obtenidas.

Respecto a la declaración de testigos, solicita adelantar la fecha prevista para el 29 de octubre de 2025, proponiendo una fecha más temprana, y que el padre del investigado sea citado judicialmente, al no existir confianza para que se personifique mediante representación letrada.

La defensa no se opone a las peticiones de facturas de gastos de atención sanitaria por parte de la Junta de Castilla y León, al cotejo de mensajes de WhatsApp aportados por el perjudicado —aunque advierten que parte de la conversación podría haber sido borrada— ni a la identificación del "amigo en común" que supuestamente facilitó el contacto entre las partes. También acepta recabar informe forense de estabilización de lesiones y la identificación del propietario del cuchillo prestado a Daniel Álvaro Ramos García.

Finalmente, asiente al acuerdo para que la División de Policía Científica busque huellas y restos de sangre en el arma blanca y el bastón estoque referenciados en el atestado, y, en caso de resultado positivo, requiera el consentimiento de Ismael Pérez y de Daniel Álvaro Ramos García para la extracción de ADN, con el fin de proceder a la comparativa genética.