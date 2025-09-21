El Ayuntamiento de Benavente asigna las plusvalías a seis trabajadores municipales tras dos meses de "bloqueo"

El equipo de Gobierno de coalición PP-Vox en el Ayuntamiento de Benavente pondrá a seis empleados municipales de distinto rango a gestionar las plusvalías, tras dos meses de parón en la gestión y recaudación del impuesto y de acumulación de trabajo.

El Pleno tendrá que aprobar la atribución temporal de las funciones necesarias a estos empleados municipales para tramitar el Impuesto sobre el Incremento de Valor en los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), tras constatar la falta de medios en el servicio de Gestión Tributaria y la imposibilidad de delegar de forma inmediata la gestión a instancias externas, como la Diputación de Zamora.

La propuesta de la Alcaldía al Pleno, que ha impulsado el tesorero municipal, se produce después de que no se renovara el convenio con el Registro de la Propiedad, que desde 2018 recaudaba el impuesto a cambio de un 10% del total más impuestos. Según el tesorero no cabe renovar este convenio "por no ser legalmente posible".

Así, seis empleados municipales de Tesorería, Recaudación y Gestión Tributaria asumirán la liquidación de los registros de entrada por tramos numéricos, junto a tareas específicas como atención al público, envío de notificaciones al BOE o escaneo de acuses, para garantizar el procesamiento continuo de expedientes acumulados.

El tesorero municipal, según la propuesta, ejercerá la supervisión, revisión y firma de todas las liquidaciones, impulsará las propuestas de reforma normativa en ordenanzas fiscales y circulares, asesorará en dudas legales y resolverá los recursos y reclamaciones en curso.

Productividades

La iniciativa surge ante la insuficiencia de medios humanos en el Servicio de Gestión Tributaria, que actualmente cuenta con solo un auxiliar y dos administrativos. La falta de personal motivó el convenio con el Registro de la Propiedad en 2018, pero la situación no se ha subsanado desde entonces. En este periodo la recaudación de plusvalías ha aportado a las arcas municipales cerca de 1,5 millones de euros, 139.000 en el ejercicio de 2024.

Los seis empleados elegidos percibirán un complemento de productividad. Será variable y se calculará en función del 10% de lo recaudado por el impuesto, distribuyéndose trimestralmente en las nóminas de septiembre, diciembre, marzo y junio. La cuantía será revisada cada mes de marzo en función de la recaudación real anual. La distribución entre los funcionarios será determinada por Alcaldía, a propuesta de Tesorería.

La medida se considera transitoria, y su vigencia finalizará en el momento en que se apruebe y se implemente una solución definitiva, como la delegación de la gestión en la Diputación Provincial o el refuerzo de personal en el área correspondiente, un extremo fallido de momento y motivo de polémica.

El Ayuntamiento también tramitará de urgencia una modificación presupuestaria para elevar el crédito global destinado a productividad de 25.000 a 90.000 euros, dentro del límite máximo del 30 % sobre las retribuciones básicas y complementos de destino. En esta selección de los empleados municipales que realizarán la tarea, un funcionario adscrito a Gestión Tributaria quedó al margen de la atribución tras presentar su excepción formal, al no poder compaginar la nueva carga de trabajo con sus responsabilidades habituales.

Advertencias

Los informes emitidos por la interventora y la técnico de personal, aunque favorables, incluyen advertencias. En el primer caso, El informe no es negativo, pero tampoco plenamente afirmativo. Es favorable con observaciones, lo que implica que la propuesta puede seguir adelante si se corrigen ciertos aspectos técnicos y se garantiza que la solución no se convierta en estructural sin respaldo legal. La interventora valida la urgencia de actuar, pero exige rigor en la aplicación de las medidas.

Por ejemplo, aduce que en el caso del administrativo de Gestión Tributaria no procede la atribución temporal de funciones, ya que la gestión del impuesto es parte de sus tareas ordinarias. Del mismo modo, advierte de que la solución ha de ser transitoria y deben advierte que esta solución debe ser transitoria y el Ayuntamiento debe modificar la RPT para asignar funciones de forma estable y crear nuevos puestos de trabajo.

La técnico de Personal, también informa favorablemente, pero ha advertido de que la situación no es coyuntural sino estructural, lo que cuestiona la legalidad de una solución temporal indefinida; recuerda que no se ha iniciado ningún trámite administrativo para reforzar el departamento ni crear nuevos puestos.

Señala también que vincular la productividad al porcentaje de recaudación (10%) puede contravenir la normativa que prohíbe retribuciones basadas en tributos y explica que aunque el tesorero propone esta solución no ha ejercido su competencia para reorganizar el servicio ni justificar la necesidad de nuevos puestos.

"Arbitrariedad" de la Diputación

El informe del tesorero municipal resulta llamativo por su crítica a la Diputación, que no ha aceptado gestionar el impuesto (por el que percibiría un 2%) si no se acompaña de la recaudación y ha alegado motivos técnicos para rehusar la petición. El técnico municipal califica expresamente de "arbitraria" la postura de la institución provincial y la hace responsable del bloqueo administrativo del Ayuntamiento.

En su informe, el tesorero argumenta que la exigencia de la Diputación de asumir de forma conjunta la gestión y recaudación del impuesto, en lugar de aceptar únicamente la gestión como solicitaba el Ayuntamiento, no se sustenta en ninguna norma legal ni técnica. Por ello, considera que dicha exigencia constituye una interpretación restrictiva y no ajustada a la normativa vigente, en particular a lo previsto en la Ordenanza Fiscal Provincial, que permite la delegación parcial de funciones tributarias. n