"Retraso de tres meses en la finalización de las obras" de la Estación de Autobuses de Benavente

El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha hecho pública su preocupación por el retraso acumulado en la finalización de las obras de rehabilitación y modernización de la estación de autobuses de Benavente, "que supera los nueve meses, cuando inicialmente se estimó una duración de seis meses".

IU ha recordado en un comunicado que durante visita realizada en enero por el consejero de Movilidad y Transformación Digital, José Luis Sanz Merino, acompañado por la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, anunció que las obras concluirían en el primer semestre del año. "Sin embargo, a fecha de 20 de septiembre de 2025 no hay noticia alguna sobre su finalización", constata en un comunicado.

El portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, recuerda que la alcaldesa declaró que se habían agilizado los trámites administrativos para facilitar el inicio de las obras, lo que a su juicio no compadece con lo que está ocurriendo. El Grupo Municipal de IU recuerda que esta intervención fue solicitada durante años a la Junta de Castilla y León, por considerar que la estación presentaba un estado que requería una actuación urgente.

Además de la rehabilitación física, Izquierda Unida subraya la necesidad de mejorar las conexiones y frecuencias de autobuses. En los últimos años, se han registrado recortes en rutas esenciales como la que conecta con Madrid, así como en trayectos hacia Barcelona y Sevilla, relata. Esta reducción de servicios, sostiene IU; plantea interrogantes sobre la utilidad de la inversión si no se acompaña de una mejora en la oferta de transporte.

La formación política ha solicitado información detallada sobre el estado actual de las obras y los motivos del retraso, apelando al cumplimiento de la Ley de Transparencia en la gestión pública.