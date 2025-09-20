La Diputación de Zamora rehabilitará el centenario puente sobre el río Eria en Villaferrueña

La Diputación de Zamora ha aprobado inicialmente el proyecto de rehabilitación del puente centenario que cruza el río Eria en la localidad de Villaferrueña, situado en la carretera ZA-P-1511. Esta infraestructura, con más de cien años de antigüedad, será objeto de una intervención integral que forma parte del Plan Extraordinario de Inversiones 2025-2027, presentado recientemente en el Consejo de Alcaldes.

La actuación contempla una inversión de 260.154,34 euros (IVA incluido), financiada con cargo al Superávit 2024. El puente, compuesto por siete vanos de 15 metros de longitud y un ancho de cuatro metros, presenta un tablero tipo “pi” con nervios y losas que requieren una reparación completa. La intervención busca garantizar la seguridad estructural y funcional de una de las construcciones más emblemáticas de la red viaria provincial.

Entre los trabajos previstos destacan la sustitución de los elementos de apoyo por sistemas elastoméricos, la reparación de desperfectos en el tablero, pilas y estribos, así como la reconstrucción de las juntas de dilatación y la limpieza de los espacios entre vigas. Además, se llevará a cabo el tratamiento del hormigón y de las armaduras dañadas mediante técnicas especializadas como el picado, saneo y aplicación de mortero técnico. Para ejecutar estas tareas con precisión, se emplearán equipos hidráulicos que permitirán el izado controlado del tablero.

El proyecto será sometido a exposición pública durante un plazo de veinte días hábiles para facilitar la presentación alegaciones. Finalizado este periodo, se procederá a la licitación de las obras, que tienen como objetivo reforzar la conservación de una infraestructura clave para la conectividad local.