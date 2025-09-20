Dos caballistas heridos por caídas en el encierro campestre de Fuentes de Ropel

Dos caballistas han resultado heridos esta mañana en el encierro campestre de Fuentes de Ropel. El incidente se ha producido tras el desenjaule del camión del primer novillo, un astado cornigacho de Peñaflor de Hornija (Valladolid). El novillo ha arremetido contra un caballista de la organización a unos cincuenta metros del camión. El vecino de Fuentes de Ropel ha caído al suelo sufriendo varias fracturas.

A unos 150 metros del punto del desenjaule, el novillo ha acometido a otro jinete, un joven de Villafrechós, que también ha caído al suelo sufriendo varias fracturas. Los caballos no han sufrido heridas de astLos dos incidentes han obligado a parar el encierro para facilitar la evacuación de los heridos en ambulancia y no se ha reanudado hasta pasadas las doce del mediodía, momento en el que regresó uno de los dos vehículos sanitarios, cuya presencia en el festejo es obligatoria.

El hecho de que solo haya vuelto una única ambulancia ha obligado a desenjaular, no el segundo novillo previsto, sino un tercero, que también ha provocado la caída de un caballo y de su jinete, aunque en este caso sin consecuencias. El astado ha tenido que ser recogido y se ha dado por finalizado el festejo.

Fracturas

Los dos heridos han sido trasladados a Hospital de Benavente en un primer momento y posteriormente han sido derivados al complejo hospitalario de Zamora. El caballista de la organización y vecino de Fuentes de Ropel, ha sufrido dos fracturas en una pierna, y una fisura en la otra, y tendrá que ser intervenido.

El joven de Villafrechos también, tras ser explorado, ha sido atendido de una fractura de clavícula y también presenta rotura en varias costillas, según han informado fuentes de la organización del encierro. Más de un centenar de caballistas y de vehículos han participado en la accidentada suelta.