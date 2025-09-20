Benavente lanza la programación cultural para el segundo semestre en el Gran Teatro Reina Sofía

El Ayuntamiento de Benavente, a través de su Concejalía de Cultura, ha anunciado la nueva programación del Teatro Reina Sofía para el segundo semestre del año, que se extenderá desde el 27 de septiembre hasta el 18 de enero. Esta iniciativa busca consolidar la oferta cultural de la ciudad con una cartelera diversa que incluye 23 espectáculos dirigidos a públicos de todas las edades.

La temporada se inaugurará con el espectáculo 'El Canto de Calíope', previsto para el sábado 27 de septiembre a las 20:00 horas. Entre los eventos más destacados figura la actuación de la reconocida actriz Toni Acosta, quien presentará su obra 'Una madre de película' el 7 de noviembre a las 21:00 horas. Las entradas para todos los espectáculos estarán disponibles tanto en la web oficial del teatro (www.teatrobenavente.es) como en la taquilla el mismo día de la función.

Con el objetivo de fomentar el acceso a la cultura, el Ayuntamiento aplicará descuentos en el precio de las localidades. Se contempla una reducción del 10 % para mayores de 65 años, pensionistas, familias numerosas, y titulares del Carné Joven o de la tarjeta de Amigos del Patrimonio de Castilla y León. Asimismo, los desempleados que acrediten su situación mediante la tarjeta del INEM y el DNI podrán beneficiarse de un descuento del 20 %. Además, los miembros del programa de fidelización BACKSTAGE disfrutarán de un descuento del 30 % en aquellos espectáculos incluidos en dicha iniciativa.