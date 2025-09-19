El PSOE denuncia la pérdida de una nueva subvención para colonias felinas en Benavente y exige un cambio en la gestión

El grupo municipal del PSOE ha denunciado públicamente la pérdida de una nueva subvención destinada a la gestión de colonias felinas, tras quedar excluido el Ayuntamiento de la convocatoria por no presentar en tiempo y forma la documentación requerida. Según el comunicado emitido, el equipo de Gobierno formado por PP-VOX no subsanó correctamente los errores administrativos, lo que impidió que el municipio pudiera optar siquiera a la ayuda.

La formación socialista recuerda que ya el pasado 4 de agosto solicitó información sobre el estado de la solicitud, y que un mes después recibió una respuesta incompleta y poco clara. La resolución oficial confirmó que Benavente había quedado fuera de la concurrencia, lo que, según el comunicado, evidencia una falta de rigor en la gestión de las ayudas públicas.

"Este es el tercer año consecutivo en el que el Ayuntamiento pierde esta subvención", lo que ha generado inquietud entre los colectivos que trabajan con animales, sostiene el Grupo Socialista. El comunicado subraya que las actuaciones realizadas hasta ahora son mínimas y no garantizan el cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal, especialmente en lo relativo a las colonias felinas. La falta de una estrategia sólida y continuada ha impedido que se desarrollen proyectos de impacto en este ámbito.

Alternativa

Ante esta situación, el PSOE propone una alternativa que incluye la elaboración de un proyecto serio que permita concurrir con garantías a futuras convocatorias, así como establecer una colaboración estable con los voluntarios que gestionan las colonias felinas. También plantea que el Ayuntamiento se convierta en un referente de gestión responsable en materia de bienestar animal.

El comunicado concluye recordando que durante el mandato del anterior equipo de gobierno, la subvención sí fue obtenida y se trabajó en coordinación con asociaciones y voluntarios. En contraste, el actual gobierno de PP-VOX ha encadenado tres años de fracasos administrativos, lo que ha supuesto la pérdida de oportunidades para mejorar la situación de los animales en la ciudad. El PSOE exige un cambio en la forma de concurrir a estas convocatorias y que se asuman responsabilidades por parte del equipo de gobierno.