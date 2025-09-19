Esta localidad de la comarca de Benavente recurre en la vía judicial el silencio de la Junta sobre una granja porcina

El Ayuntamiento de Quiruelas de Vidriales ha decidido interponer un contencioso-administrativo contra la Consejería de Medio Ambiente de Castilla y León tras agotar la vía administrativa sin que la Junta haya emitido respuesta a su recurso de reposición presentado el 13 de mayo de 2025. El recurso de reposición impugnaba la Orden regional de 14 de abril, que autoriza la explotación de ganado porcino de cebo titularidad de Selección Batallé, S.A. y que el Consistorio considera no ajustada a derecho.

La Ley fija en un mes el plazo para resolver expresamente estos recursos y aplicar el silencio como desestimación, pero la norma obliga a dictar siempre una resolución motivada. El incumplimiento de este precepto, sostiene el Ayuntamiento, vulnera los principios de transparencia y seguridad jurídica.

En mayo de 2024, la Consejería sometió a información pública el proyecto de ampliación de la granja porcina, que pretendía pasar de 2.496 a 4.080 plazas de recría en los términos de Quintanilla de Urz y Quiruelas de Vidriales

Parcelas de titularidad comunal

Semanas después, en junio de 2024, el Consistorio descubrió que la promotora empleaba sin permiso una decena de parcelas de titularidad comunal para el depósito de purines y que carecía de la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero, además de incumplir la distancia mínima de 50 metros a núcleos urbanos.

En su recurso de mayo de este año, el Ayuntamiento subrayó que la renuncia de varios agricultores a ceder 165 hectáreas dejó a la empresa sin la superficie agrícola necesaria para absorber los 10.200 metros cúbicos anuales de purines que pretende generar, lo que podría generar riesgo de contaminación de acuíferos y suelos.

En ese recurso, el Ayuntamiento solicitó igualmente la acreditación de la propiedad o autorización expresa del propietario de las fincas que figuran en el proyecto para el esparcimiento de los purines. "A día de hoy siguen sin aportar ni la acreditación de la propiedad o autorización expresa del propietario de las fincas que figuran en el proyecto para el esparcimiento de purines, ni la autorización de la Confederación Hidrográfica del Duero para el uso de las aguas subterráneas para el funcionamiento de la actividad", argumentó entonces.

Además, la solicitud de aprovechamiento agua no se correspondía con la proyectada. En teoría se habría solicitado permiso para un volumen máximo anual de 13.666 metros cúbicos de agua cuando en el proyecto viene recogido un volumen anual de 22.338 metros cúbicos.