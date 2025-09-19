Fuentes de Ropel pone en marcha esta tarde sus fiestas patronales en honor al Cristo de las Indias

Fuentes de Ropel enciende el motor de arranque de sus fiestas esta tarde con un extenso programa de actividades para conmemorar las fiestas en honor al Cristo de las Indias 2025, que se celebrarán hasta el martes 23 de septiembre. El calendario incluye actos culturales, taurinos y lúdicos dirigidos a todos los públicos, con especial atención a la participación vecinal.

Los festejos arrancarán oficialmente a las 20.30 horas con el pregón a cargo de la Peña La Julara, seguido del tradicional chupinazo desde el balcón del Ayuntamiento, acompañado por la charanga Los Chumachos. A continuación, se celebrará un desfile de peñas por las principales calles del municipio. La jornada concluirá con un espectáculo pirotécnico en la plaza de toros y una verbena popular en la Plaza Mayor con el grupo Top Líder, seguida de discomóvil con Hache DJ.

Mañana sábado se reanudará el programa con un desayuno campestre y un encierro con dos novillos. A mediodía, se ofrecerá un vermut flamenco con el grupo Los Lunares y una comida popular de paella en la calle Gaspar de Cepeda. Por la tarde, se instalará un parque infantil de gran formato y se celebrarán las vísperas en honor al Santísimo Cristo de las Indias. La noche incluirá una chorizada organizada por la Peña La Julara, un pasacalles con la charanga Los Chumachos, una capea popular y una verbena con la macrodiscoteca Scarlata, seguida nuevamente por discomóvil con Hache DJ.

Cartel de los encierros en Fuentes de Ropel / A. F.

El domingo 21, día grande, comenzará con el repique de campanas y una misa solemne en honor al Santísimo Cristo de las Indias, con la participación del coro parroquial. Posteriormente, se celebrará un baile vermut con el dúo Miguel y Kenia. Por la tarde, habrá un encierro infantil con chiqui bueyes, una capea popular y un baile tradicional con pasodobles en la calle Gaspar de Cepeda, nuevamente amenizado por el dúo Miguel y Kenia. La jornada finalizará con una verbena a cargo del grupo Horizon The Show.

El lunes 22 estará dedicado a la memoria de los difuntos, con una misa en su honor. Por la tarde, se celebrará un encierro campero y, por la noche, un baile de disfraces en la Plaza Mayor, amenizado por DJ Tino, con una chocolatada para todos los asistentes durante el descanso.

El martes 23 se cerrarán las fiestas con una jornada dedicada a los juegos autóctonos, como los bolos y la rana, en la Plaza Mayor. Al finalizar, se lanzará una traca como acto simbólico de clausura de las celebraciones.