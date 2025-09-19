Circulaba a 180 kilómetros por hora en una travesía con límite de 50 en San Cristóbal de Entreviñas: esto ha ocurrido

La Guardia Civil, a través del Subsector de Tráfico de Zamora, ha iniciado una investigación contra el conductor de un vehículo de alta gama tras ser detectado circulando a una velocidad de 180 kilómetros por hora en un tramo de la carretera nacional N-630 (Gijón-Sevilla), concretamente en el kilómetro 204,900, donde la velocidad máxima permitida es de 50 km/h por tratarse de una travesía urbana.

El vehículo implicado, un turismo de la marca McLaren con matrícula británica, fue captado el pasado 16 de septiembre de 2025 durante un operativo de control de velocidad. La infracción fue registrada en la localidad de San Cristóbal de Entreviñas, donde se había desplegado un servicio específico de vigilancia en el marco de las funciones que la legislación encomienda a la Guardia Civil en materia de tráfico y transporte en vías interurbanas.

Dado que el conductor superó en más de 80 km/h el límite establecido en una vía interurbana, se le atribuye la presunta comisión de un delito contra la seguridad vial, conforme a lo dispuesto en la Ley de Seguridad Vial y el Código Penal. Las diligencias instruidas han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Benavente, en la provincia de Zamora, quedando el investigado a disposición de la Autoridad Judicial.

Este tipo de conductas al volante incrementan de forma significativa el riesgo de accidente, especialmente en zonas urbanas donde la presencia de peatones y otros vehículos exige una conducción prudente. A velocidades tan elevadas, cualquier maniobra evasiva o frenada brusca puede derivar en una pérdida de control del vehículo, aumentando las probabilidades de colisión o salida de vía.

La legislación vigente contempla para estos casos penas que pueden incluir prisión de tres a seis meses, multas de seis a doce meses o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad por un periodo de treinta y uno a noventa días. Además, se establece la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por un tiempo que puede oscilar entre uno y cuatro años.

La Guardia Civil ha reiterado la importancia de la colaboración ciudadana en la prevención de este tipo de infracciones. Para ello, pone a disposición el número de teléfono 062 y la aplicación móvil Alertcops, canales a través de los cuales se puede facilitar información de forma anónima y discreta sobre cualquier hecho relacionado con la seguridad vial, ciudadana, medioambiental o patrimonial.