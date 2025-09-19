Abierto en Benavente el nuevo concesionario oficial Renault y Dacia de la mano del Grupo Leomotor

Por primera vez, Benavente cuenta con un Concesionario Oficial de la marca Renault y Dacia. Un paso adelante que permite disfrutar a los benaventanos de todos los modelos Renault, las últimas novedades en movilidad eléctrica y el respaldo oficial de la marca.

El Grupo Leomotor, concesionario más antiguo de España con más de un siglo de historia en el sector de la automoción, inauguraba en la tarde de ayer sus nuevas instalaciones oficiales Renault y Dacia en Benavente.

La apertura de este nuevo concesionario refuerza el compromiso de Leomotor con la ciudad de Benavente, donde ya cuenta con un concesionario oficial de la marca Nissan, y consolida su posición como el principal grupo automovilístico de Castilla y León y uno de los mayores referentes del sector en el norte de España.

En el acto, Daniel Orejas, director general del Grupo Leomotor indicó que son ya "más de cuatro generaciones, acompañando a todos los clientes que son los que, en definitiva, hacen fuerte a la marca Leomotor en el Grupo". Recordó Orejas que "hace trece años ya teníamos Nissan y ahora tenemos Renault y Dacia. Esta nueva imagen va a acompañar la nueva movilidad eléctrica de la que Renault es líder actualmente".

Acto de inauguración del nuevo concesionario oficial de Renault, en Benavente. / E. P.

El director de Leomotor tuvo palabras de agradecimiento para todos los que han trabajado en las obras de la nueva sede, ubicada en calle Miguel Delibes. Y aseguró que con esta nueva inversión "ya teníamos tres trabajadores aquí de Nissan que han sido muy pacientes con esta época, ahora mismo en Renault Benavente tenemos dos trabajadores y nuestra expectativa es tener dos más".

Por su parte, el director general de Renault España, Jesús Bóveda, señaló que "se junta el mejor concesionario, con la marca que ahora está más de moda en España" e hizo hincapié en que "en turismos hace tres años Renault era la séptima marca del mercado español. Ahora somos los segundos. Somos también la segunda marca en motores híbridos. Somos líderes en electrificación. Y una cosa muy importante que es motivo de orgullo para los que trabajamos en España. El 55% de los coches que vendemos en España se fabrican en España. Lo que veis aquí Captur, Symbioz, Austral, Spaz, Rafale, todo se fabrica en España y todos con motores híbridos". Y concluyó que "por todo eso y por los coches tan bonitos que tenemos, la verdad que se están haciendo las cosas muy bien".

La alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, por su parte destacó que "no solamente es una inauguración de un concesionario, sino que celebramos el emprendimiento. El que se abra un nuevo negocio en Benavente conlleva la generación de empleo, de riqueza y nuevas oportunidades, también de una nueva cartera de servicios para nuestros vecinos y vecinas, más oferta frente a la demanda".