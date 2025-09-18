La única edil del PP en Santa Croya de Tera, nueva alcaldesa de la localidad

La única concejal del Partido Popular en Santa Croya de Tera, María Victoria Mateos, ha sido investida esta noche alcaldesa de la localidad con su voto, los de los tres exconcejales no adscritos que abandonaron el grupo de Zamora Sí y el Gobierno municipal para censurar al alcalde, y el del nuevo concejal de la formación zamoranista, Javier Pérez, que sustituye al regidor dimitido y que tras renunciar a ser candidato en la misma sesión ha dado su apoyo a la popular.

La votación se ha realizado a mano alzada con la candidata del Partido Popular y el del PSOE, Valeriano Burgo, en liza. Los dos concejales socialistas han votado su opción. Enfrente, la nueva alcaldesa ha obtenido cinco de los siete votos.

El Partido Popular se hace así con la Alcaldía de Santa Croya de Tera después de 25 años. La renuncia del exalcalde Óscar García, de Zamora Sí, a quien sus compañeros de grupo y de Gobierno presentaron una moción de censura con los apoyos de PSOE y PP, moción que fue anulada, ha tenido como desenlace el nombramiento de María Victoria Mateos como regidora tras contactos previos del PP con los ediles no adscritos.