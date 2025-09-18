IU Benavente denuncia la pérdida por segundo año consecutivo de la ayuda para colonias felinas

El Grupo Municipal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Benavente ha denunciado la pérdida por segundo año consecutivo de la subvención estatal para el control de colonias felinas, una ayuda que ascendía a 12.872,93 euros.

La coalición se hace eco de la resolución definitiva publicada por la Dirección General de Derechos de los Animales y de la desestimación de la solicitud presentada por el Ayuntamiento por no incluir el Anexo II, correspondiente al cronograma de actuaciones, o por no haber utilizado el modelo oficial requerido. Esta omisión documental ha sido suficiente para excluir al consistorio de una subvención destinada a financiar el programa de gestión de colonias felinas mediante el método CER (Captura, Esterilización y Retorno).

IU ha calificado la situación de "inaudita" y "lamentable", y ha criticado que por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento haya perdido una subvención que considera esencial para el bienestar animal y la salud pública. El grupo recuerda que en 2024 ya se perdió una ayuda similar, entonces por valor de 13.843 euros. En esa convocatoria, el Ayuntamiento no alcanzó la puntuación mínima exigida. Entonces, recuerda el portavoz de Izquierda Unida, Manuel Burón, la alcaldesa de Benavente, Beatriz Asensio, anunció la presentación de un recurso ante la Dirección General, alegando que la evaluación había sido “subjetiva” y “contraria a derecho”. "Sin embargo, no se ha vuelto a tener noticias de dicho recurso", señala

Riesgos sanitarios

El programa CER, que el Ayuntamiento pretendía implementar, tiene como objetivo reducir los riesgos sanitarios derivados de la proliferación de colonias felinas, mejorar las condiciones de vida de los animales, garantizar una alimentación adecuada y fomentar la concienciación ciudadana sobre la gestión ética de estos grupos. La pérdida de esta financiación supone "un retroceso" en la implementación de políticas públicas de protección animal, especialmente en un municipio que, según IU, "cuenta con los medios técnicos suficientes para cumplir los requisitos de la convocatoria".

IU se pregunta si el Ayuntamiento volverá a presentar un recurso este año, aunque advierte que los criterios de la convocatoria son iguales para todas las entidades locales. De hecho, "varios municipios de menor tamaño y con menos recursos que Benavente han logrado acceder a la subvención, lo que pone en evidencia una falta de diligencia administrativa por parte del consistorio". La formación insiste en que "no se trata de una cuestión de capacidad, sino de gestión".

La falta de financiación podría traducirse en un aumento descontrolado de colonias felinas, con los consiguientes problemas de salubridad y convivencia. Izquierda Unida exige al Ayuntamiento una revisión profunda de los procedimientos internos para evitar que se repitan este tipo de errores que, según el grupo, “cuestan derechos” a los animales y recursos a la ciudad.