Interceptado en Benavente sin carné de conducir, sin seguro y drogado

Agentes de la Policía Local de Benavente interceptaron ayer en la avenida El Ferial un vehículo que circulaba sin el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Al proceder a la detención del automóvil, se descubrió que el conductor no solo carecía de seguro, sino que tampoco había obtenido nunca el permiso de conducción. La situación se agravó al realizarle pruebas de detección de sustancias, que arrojaron un resultado positivo en drogas. Las diligencias correspondientes fueron instruidas y remitidas al Tribunal de Instancia de Benavente, iniciando así el proceso judicial pertinente.

La Policía colaboró a lo largo de la jornada en otras dos actuaciones junto a la Guardia Civil. Así, la patrulla Alfa 71 respondió al aviso de un ciudadano de edad avanzada que no lograba localizar su vehículo, el cual había estacionado en la zona de Vía del Canal. Tras iniciar labores de búsqueda, los agentes localizaron el coche correctamente estacionado en la calle Sanabria. La información fue trasladada a la Guardia Civil, que se encargó de comunicarlo al conductor, resolviendo el incidente sin mayores complicaciones.

La tercera intervención se produjo a las 14.42 horas, cuando se recibió una llamada desde el Cuartel de la Guardia Civil solicitando apoyo en el Centro de Salud Benavente Sur. La situación involucraba a un detenido y la presencia de familiares potencialmente conflictivos, lo que requería refuerzo policial para evitar altercados. La patrulla de Policía Local se personó en el lugar y acompañó a la Guardia Civil durante todo el proceso de traslado del detenido al cuartel, sin que se registraran incidentes.