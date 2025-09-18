Estudiantes de TCAE del IES Los Salados de Benavente se forman ya en los centros de trabajo
Los alumnos y alumnas de segundo curso de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería inician su experiencia laboral en empresas y entidades públicas y privadas de Benavente
Comienza hoy una etapa decisiva hacia la inserción laboral de los estudiantes de segundo curso del ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del IES Los Salados. Es el periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se desarrollará en diversas empresas y entidades (públicas y privadas) del sector sanitario y asistencial de Benavante, con el acompañamiento de los tutores.
Hasta finales de diciembre, los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar en entornos reales los conocimientos adquiridos en el aula, realizando prácticas en el hospital, residencias de mayores, clínicas dentales y otros centros sociosanitarios.
Explica el centro que "esta experiencia les permitirá desarrollar habilidades profesionales, conocer el funcionamiento interno de los servicios asistenciales y afianzar su vocación". Desde el IES Los Salados indican que "se ha trabajado intensamente en la coordinación con centros colaboradores para garantizar una formación de calidad, adaptada a necesidades del alumnado y del entorno laboral".
Los tutores académicos y profesionales acompañarán a los estudiantes en este proceso, evaluando su evolución y fomentando su integración en los equipos de trabajo.
La FCT representa un paso decisivo hacia la inserción laboral de estos futuros profesionales sanitarios, que afrontan esta etapa con ilusión y compromiso.Desde el IES Los Salados "queremos transmitirles nuestros mejores deseos en esta nueva etapa. Confiamos plenamente en su capacidad, compromiso y entusiasmo y estamos seguros de que esta experiencia será tan enriquecedora como inspiradora para su futuro profesional".
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Una peregrina francesa desmiente que hubiera robo en Olleros de Tera, según la Sociedad Gitana Española
- Feria del Pimiento de Benavente: 'Buenas expectativas' de cantidad y calidad
- El 'ofertón' que no puedes dejar pasar en Benavente: piso a la venta por menos de 60.000 euros
- Multada una vecina de Benavente que vertió agua de limpieza a la calle desde el balcón
- La alcaldesa de Benavente asegura que no desisten de pavimentar la calle La Rúa
- Benavente lanza un reto con premio: ¿Y si desplazarte a pie te puede hacer ganar 50 euros?