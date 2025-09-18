Estudiantes de TCAE del IES Los Salados de Benavente se forman ya en los centros de trabajo

Comienza hoy una etapa decisiva hacia la inserción laboral de los estudiantes de segundo curso del ciclo formativo de Técnico en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del IES Los Salados. Es el periodo de Formación en Centros de Trabajo (FCT) que se desarrollará en diversas empresas y entidades (públicas y privadas) del sector sanitario y asistencial de Benavante, con el acompañamiento de los tutores.

Hasta finales de diciembre, los alumnos tendrán la oportunidad de aplicar en entornos reales los conocimientos adquiridos en el aula, realizando prácticas en el hospital, residencias de mayores, clínicas dentales y otros centros sociosanitarios.

Alumnos de TCAE de Los Salados, durante la formación. / E. P.

Explica el centro que "esta experiencia les permitirá desarrollar habilidades profesionales, conocer el funcionamiento interno de los servicios asistenciales y afianzar su vocación". Desde el IES Los Salados indican que "se ha trabajado intensamente en la coordinación con centros colaboradores para garantizar una formación de calidad, adaptada a necesidades del alumnado y del entorno laboral".

Aula taller durante la formación de TCAE en Los Salados. / E. P.

Los tutores académicos y profesionales acompañarán a los estudiantes en este proceso, evaluando su evolución y fomentando su integración en los equipos de trabajo.

La FCT representa un paso decisivo hacia la inserción laboral de estos futuros profesionales sanitarios, que afrontan esta etapa con ilusión y compromiso.Desde el IES Los Salados "queremos transmitirles nuestros mejores deseos en esta nueva etapa. Confiamos plenamente en su capacidad, compromiso y entusiasmo y estamos seguros de que esta experiencia será tan enriquecedora como inspiradora para su futuro profesional".