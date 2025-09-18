Accidente en Villabrázaro: dos personas heridas

En torno a las cinco y media de la tarde, la A-52 ha registrado este jueves un accidente de tráfico en Villabrázaro, sentido Benavente. El suceso se ha producido a la altura del kilómetro 4, sentido Benavente. Según las primeras informaciones, habrían resultado heridas dos personas, una mujer de 71 años con dolor en el pecho y un hombre con dolor de espalda. Efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y profesionales de Sacyl se han desplazado hasta el lugar de los hechos.