La víctima de Olleros de Tera pide que se tipifique la agresión como intento de asesinato

En un giro relevante dentro de las diligencias previas que se siguen por la agresión ocurrida en Olleros de Tera, el abogado de Ismael Pérez Pérez, ha solicitado al Juzgado de Instrucción número 1 de Benavente la ampliación de la tipificación provisional del delito atribuido a Daniel Álvaro Ramos García, pasando de tentativa de homicidio a tentativa de asesinato.

El ataque, sostiene el letrado en su escrito de alegaciones, fue perpetrado con un puñal de caza de doble filo de 31,5 cm. El agresor asestó múltiples puñaladas dirigidas a zonas vitales como el tórax, hígado, pulmón, rostro y extremidades de la víctima. La rápida intervención médica fue crucial para evitar un desenlace fatal, lo que convierte el hecho en una tentativa de asesinato según el artículo 16 del Código Penal, sostiene.

Uno de los elementos clave en la solicitud de ampliación es la condición de discapacidad del 75% por problemas de salud mental que presenta Ismael Pérez Pérez, lo que, según el abogado, lo colocaba en una situación objetiva de indefensión. Esta circunstancia encajaría en la modalidad de alevosía por desvalimiento, recogida en el artículo 139.1 del Código Penal, que agrava la calificación jurídica del delito.

Jurisprudencia

El abogado de Pérez argumenta que la jurisprudencia del Tribunal Supremo respalda esta interpretación y cita varias sentencias que reconocen que el aprovechamiento de la vulnerabilidad de la víctima —ya sea por enfermedad o discapacidad— "constituye alevosía, y por tanto, tentativa de asesinato". En este caso, el agresor habría actuado con pleno conocimiento de la situación de la víctima, anulando sus posibilidades de defensa, dice el escrito dirigido a la jueza.

Las circunstancias de ataque constituyen, a juicio del abogado, dos motivos más para pedir el cambio de la tipificación penal. "La pluralidad de cuchilladas con un arma de gran filo y la dirección a zonas vitales muestran inequívocamente el dolo homicida del agresor", señala. "El hecho de que la víctima sobreviviera se debe exclusivamente a factores externos, la atención sanitaria inmediata, lo que confirma la calificación como tentativa de asesinato", agrega.

Con estos argumentos, el abogado del agredido solicita que se modifique la calificación provisional del delito, lo que podría tener importantes consecuencias legales para el acusado, incluyendo una posible pena más severa en caso de condena. El Juzgado deberá ahora valorar si concurren los elementos jurídicos suficientes para aceptar esta ampliación.