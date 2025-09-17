Aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad de la Experiencia en Benavente
La UNEX abre mañana 18 su segundo y definitivo plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2025/2026
La Universidad de la Experiencia de Benavente (UNEX) abre mañana su segundo y definitivo plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2025/2026. El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta finales de septiembre, concretamente el viernes 26, último día para inscribirse. La información e inscripciones podrán formalizarse en la sede benaventana, ubicada en el Centro Cultural Soledad González, los días jueves y viernes en horario de 17:30 a 19:30 horas. Últimas plazas disponibles.
El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de senectud activa y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal.
El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios alumnos. A su vez ofrece conocimientos de actualidad, actividades culturales, metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores, material de apoyo necesario para cada asignatura, profesorado universitario y la correspondiente acreditación al finalizar los tres cursos académicos mediante un diploma expedido por la universidad en la que hayan realizado los estudios.
- Confirman el despido disciplinario de un cuidador de cerdos de una granja de Benavente que los maltrataba
- ¿Es que me quieres matar?', la versión de la víctima del apuñalamiento de Olleros de Tera
- Una peregrina francesa desmiente que hubiera robo en Olleros de Tera, según la Sociedad Gitana Española
- Feria del Pimiento de Benavente: 'Buenas expectativas' de cantidad y calidad
- El 'ofertón' que no puedes dejar pasar en Benavente: piso a la venta por menos de 60.000 euros
- Multada una vecina de Benavente que vertió agua de limpieza a la calle desde el balcón
- La alcaldesa de Benavente asegura que no desisten de pavimentar la calle La Rúa
- Benavente lanza un reto con premio: ¿Y si desplazarte a pie te puede hacer ganar 50 euros?