Aún estás a tiempo de matricularte en la Universidad de la Experiencia en Benavente

La UNEX abre mañana 18 su segundo y definitivo plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2025/2026

Centro Cultural Soledad González, donde está la sede de la UNEX. / E. P.

Eva Ponte

La Universidad de la Experiencia de Benavente (UNEX) abre mañana su segundo y definitivo plazo de matrícula para el nuevo curso académico 2025/2026. El periodo de matrícula permanecerá abierto hasta finales de septiembre, concretamente el viernes 26, último día para inscribirse. La información e inscripciones podrán formalizarse en la sede benaventana, ubicada en el Centro Cultural Soledad González, los días jueves y viernes en horario de 17:30 a 19:30 horas. Últimas plazas disponibles.

El Programa Interuniversitario de la Experiencia es una iniciativa de la Junta de Castilla y León en colaboración con todas las universidades públicas y privadas de la Comunidad, enmarcada en los programas de senectud activa y del aprendizaje a lo largo de la vida, que pretende dar a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal.

El programa cuenta con la cofinanciación de la Gerencia de Servicios Sociales, Universidades y los propios alumnos. A su vez ofrece conocimientos de actualidad, actividades culturales, metodología de enseñanza adaptada a las personas mayores, material de apoyo necesario para cada asignatura, profesorado universitario y la correspondiente acreditación al finalizar los tres cursos académicos mediante un diploma expedido por la universidad en la que hayan realizado los estudios.

