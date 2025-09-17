La Premio Planeta Paloma Sánchez-Garnica ofrece una tertulia en Benavente

El próximo viernes, 3 de octubre, los amantes de la literatura tendrán una nueva cita con una de las figuras más reconocidas del panorama nacional en Benavente. La escritora Paloma Sánchez-Garnica, autora de la novela Victoria, premiada con el Premio Planeta 2024 estará en una tertulia literaria para conversar sobre su obra, su carrera y sus proyectos con todos los lectores.

El evento, que se encuadra dentro del Programa de la Mujer en colaboración con el área de Cultura, se celebrará a las ocho y media de la tarde en la Biblioteca Municipal de Benavente y será una oportunidad para que los asistentes conozcan de cerca, a una de las autoras más leídas del panorama literario español.

Antes, Paloma Sánchez-Garnica, firmará ejemplares de sus obras desde las 18:30 horas en la Biblioteca Municipal. Sánchez Garnica es autora de obras como “Últimos días en Berlín”, finalista del Premio Planeta en el año 2021 o “La sospecha de Sofía”, entre otros.

Desde el Ayuntamiento de Benavente “se continúa trabajando para ofrecer una gran oferta cultural para todos los públicos poniendo en valor el papel femenino de grandes autoras como Eva García Sáenz de Urturi, Megan Maxwell o Sandra Miró, acercando grandes figuras del panorama literario a sus lectores”.