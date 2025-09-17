El Pleno de Santa Croya de Tera elige alcalde este jueves y la sorpresa planea sobre la sesión

Santa Croya de Tera celebra este jueves a las 20.30 horas un pleno extraordinario para elegir alcalde tras la dimisión de Óscar García, de Zamora Sí, que con su renuncia evitó la moción de censura que habían anunciado los exconcejales de su grupo y gobierno, el PSOE y el PP. La vacante será cubierta en la misma sesión por el número 5 de la lista de formación zamoranista, Javier Pérez, antes de la elección de regidor. ¿Pero quién será alcalde?

La sesión fue convocada la noche del martes y a algo más de 24 horas de que se celebre, en teoría, no hay un candidato claro. Las malas relaciones y los desacuerdos de los tres concejales de Zamora Sí que formaban gobierno con el alcalde dimitido, llevaron a estos a abandonar el ejecutivo municipal y a integrar el grupo de concejales no adscritos. Tiempo después, este grupo, el socialista y el popular, formado por una única edil, se pusieron de acuerdo para presentar una moción de censura, con el exnúmero dos de Zamora Sí, Ignacio Zurro, de 74 años como candidato.

Aunque la moción de censura se presentó en forma y fue anulada. La dependencia de la publicación de una resolución del Tribunal Constitucional impidió que pudiera tramitarse en julio, y se pospuso a septiembre. Antes de que se formalizara, el alcalde dimitió y renunció a su acta de concejal. Según la Secretaría Municipal, el candidato no podría presentarse para ser elegido alcalde. La técnica invocó las sentencias 31/1993 y 185/1993 del Tribunal Constitucional para justificar la imposibilidad de que Zurro se presentara como alcalde.

Reunión

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico no consideran, sin embargo, que sea tan claro que un concejal no adscrito no pueda presentar su candidatura a la Alcaldía, pero el que fuera número 2 de Zamora Sí y ahora concejal no adscrito ha confirmado que ha desistido de presentar su candidatura. "Prefiero no hablar", ha explicado también, rehusando informar a qué concejal o potencial candidato apoyará el grupo de concejales no adscritos.

No obstante hay algunos indicios de cuáles son las posiciones previas a la votación. La semana pasada, tras la renuncia de García, los ediles no adscritos, los dos concejales del PSOE y la única edil del PP se reunieron para analizar la situación. El PSOE anunció que ante el desistimiento de Ignacio Zurro a presentarse como se había acordado en la negociación de la moción de censura, propondría como candidato al concejal socialista Valeriano Burgo al ser la socialista la segunda lista más votada en las últimas elecciones.

Los exediles de Zamora Sí manifestaron su rechazo y avanzaron que se inclinaban a apoyar como alcaldesa a la única concejala del Partido Popular, María Victoria Mateos, que en esa reunión no se pronunció en ningún sentido, según fuentes del encuentro.

Así las cosas, mañana jueves, un concejal de Zamora Sí, que hasta ahora ostentaba la Alcaldía, tres exconcejales de esa formación y ahora no adscritos, dos concejales del PSOE y una del PP, decidirán quien se sienta en el sillón de la Alcaldía y cuál es el sentido del voto de cada uno.