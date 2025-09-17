Paseos en bici para cultivar la mente, en Benavente

"Mens sana, in corpore sana". Esta cita del poeta satírico romano Décimo Junio Juvenal ha servido para poner en valor la iniciativa con la que el Ayuntamiento de Benavente ha puesto en marcha el programa de su Semana de la Movilidad, los paseos históricos en bicicleta. La cita ha sido la Mota Vieja, junto a la Casa Solita, hasta donde se han acercado una docena de personas, entre las que se encontraba el historiador Fernando Pernía, además de los concejales de Deportes y Juventud, y Fiestas y Turismo.

Desde la zona del parque infantil de la Mota, donde se produjo la primera explicación, comenzó un recorrido de quince kilómetros en bici, con varias paradas durante el trayecto. Desde los orígenes prehistóricos y los orígenes de la ciudad de Benavente siguió el paseo en bici por el Corrillo San Nicolás donde se abordó el pasado medieval de la ciudad.

"Ya saldremos de lo que era la antigua cerca medieval, iremos hacia la zona del Puente del Jardín y en el Puente del Jardín hablaremos de todo el pasado condal y ligado a los Pimentel", explicaba el historiador antes de iniciar el recorrido. Para hablar de la edad contemporánea, dirigieron después los pasos hacia el puente de Castrogonzalo donde Pernía habló de la Carrera de Benavente y todos los sucesos que "iniciaron las transformaciones que nos han llevado a la Edad Contemporánea.

La iniciativa surge de la Concejalía de Deportes y con esta actividad en bici se ha pretendido llegar a lugares que con las rutas que se han planteado en otras ediciones andando, no se puede llegar. "Hemos unido deporte y cultura, porque estamos en la Semana de la Movilidad. Hemos intentado hacer un recorrido que aúne esas dos cosas. Que aúne la bici, que aúne una movilidad sana y saludable y un poco la cultura del pueblo".

Ha colaborado en esta actividad el Club Ciclista Benaventano y a ellos se han sumado particulares en esta iniciativa.

Continúan hoy las propuestas municipales con talleres sobre las bicicletas, a partir de las seis en el Centro de Educación Vial de las Pavas.