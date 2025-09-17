Condenan a la Junta a pagar a un médico de Benavente 5.400 euros por 81 sustituciones realizadas en la pandemia

La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha estimado el recurso de apelación y ha condenado a la Administración a abonar 5.407,98 euros por 81 acumulaciones reclamadas por un médico del Centro de Salud Benavente, correspondientes a coberturas de ausencias realizadas durante 2020 y 2021, incluidas sustituciones desarrolladas durante el inicio de la pandemia y en el período posterior.

En su reclamación administrativa y ante los tribunales el profesional explicó que, por la escasez de plantilla y la organización del servicio en la Zona Básica de Salud Benavente Sur, realizó sustituciones que consistieron en asumir íntegramente las agendas de compañeros ausentes en varios consultorios y demarcaciones, atendiendo consultas presenciales y telefónicas, procedimientos a demanda y urgencias programadas en días concretos identificados en su documentación.

El recurso señaló que, además de coberturas simples, hubo jornadas en que el facultativo prestó acumulaciones múltiples (dobles y una triple) por ausencia simultánea de varios titulares; el total reclamado incorporaba 17 coberturas del inicio de la pandemia y otras muchas realizadas en 2021, cuya suma dio lugar a la cuantía reclamada.

Revocada la sentencia de instancia

La sentencia de primera instancia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 1 de Zamora desestimó la demanda al dar preeminencia a los registros informáticos de la Gerencia de Salud, considerar insuficiente la proposición de pruebas del reclamante y entender que no quedaba debidamente acreditada la realización efectiva de todas las acumulaciones reclamadas.

Frente a ello, la Sala de apelación apreció una errónea valoración probatoria en primera instancia y dio peso determinante al certificado firmado por el coordinador médico del centro de salud benaventano, que acreditaba la asunción de las agendas por parte del demandante y detallaba las fechas y la extensión de las coberturas realizadas.

El TSJ recuerda así que la ausencia de anotaciones en las aplicaciones informáticas no determina por sí sola la inexistencia del servicio prestado y señala en su resolución que, cuando la Administración sospeche de la veracidad de la certificación, puede ejercitar las acciones que considere oportunas, pero esa mera posibilidad no justifica la desestimación previa sin una investigación administrativa suficiente.

Además de la condena al pago, la sentencia del TSJ, que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo, obliga a la Administración a pronunciarse sobre si procede permitir o exigir la acumulación simultánea de demarcaciones asistenciales y, en su caso, cómo debe retribuirse esa sobrecarga, resolviendo una cuestión organizativa que había quedado sin respuesta en la tramitación administrativa.