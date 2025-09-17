Benavente se queda fuera de las subvenciones estatales para el control de colonias felinas

El Ayuntamiento de Benavente ha sido excluido de la convocatoria de subvenciones convocada por la Dirección General de Derechos de lo Animales destinada a mejorar e impulsar el control poblacional de colonias felinas por una incidencia administrativa que hace referencia a la presentación del cronograma de actuaciones, en este caso a la falta de entrega del modelo oficial o a su no presentación.

La convocatoria, aprobada mediante la resolución de 19 de marzo de 2025, financia proyectos municipales orientados al método captura‑esterilización‑retorno (CER) y otras actuaciones sanitarias y de gestión de colonias, y establece requisitos formales estrictos para la admisibilidad de solicitudes, entre los que figura la entrega correcta del modelo oficial y un cronograma detallado de actividades y gasto.

Los proyectos subvencionables incluyen labores de esterilización, tratamientos veterinarios, identificación y microchipado, acondicionamiento de zonas, campañas de desparasitación y vacunación, y acciones de formación y sensibilización para la convivencia entre la población y las colonias felinas. La resolución delimita también los periodos de ejecución y justificación de gasto, los porcentajes de cofinanciación según la tipología de gasto y la documentación técnica mínima exigible para su valoración.

Sin cronograma

Los criterios de valoración priorizan propuestas con impacto supramunicipal, viabilidad técnico‑económica acreditada, censos de animales, planes CER con objetivos temporales claros y colaboración con servicios veterinarios y asociaciones. La ausencia del cronograma o la no presentación del modelo oficial impide que la solicitud sea evaluada frente a esos criterios, con la consecuencia automática de exclusión administrativa.

La exclusión priva al municipio de acceder a financiación para la implantación y el mantenimiento de planes CER y medidas complementarias, lo que puede afectar a la capacidad para ejecutar campañas masivas de esterilización, vacunación y control sanitario que requieren planificación y recursos en calendarios concretos.

La resolución que excluye a Benavente de esta línea de subvenciones se ha producido tras finalizar el plazo de subsanación de solicitudes para el hubo diez días, por lo que, en teoría, al Ayuntamiento solo le quedaría la vía del recurso para intentar seguir optando a la ayuda, de forma justificada, mediante la presentación de recurso de alzada ante el órgano superior competente o contencioso‑administrativo en esta jurisdicción.