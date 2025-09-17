Benavente licita mejoras en estas dos instalaciones deportivas
El Ayuntamiento de Benavente ha sacado a licitación dos contratos de obras con el objetivo de “seguir mejorando las instalaciones deportivas de la ciudad y ofrecer el mejor servicio posible a nuestros ciudadanos”.
En primer lugar, se ha licitado el contrato de obras de ‘Mejora de eficiencia energética y sustitución del vallado perimetral del campo de fútbol ‘Luciano Rubio’’ por un precio de 33.416,24 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de este contrato es de dos meses y las ofertas se podrán presentar hasta el 1 de octubre.
“Con este contrato se cumple una de las reivindicaciones más demandadas en los últimos años por parte del C.D. Benavente y la afición del conjunto tomatero como es la sustitución de la valla perimetral del campo de fútbol”. Sustitución que la alcaldesa, Beatriz Asensio se comprometió a cumplir y que será una realidad en próximas fechas.
Por otro lado, el consistorio municipal saca a licitación el contrato de ‘Consolidación de pistas de tenis y saneado de espacios sin pavimentar en el Complejo de Tenis y Pádel ‘Los Salados’’ por un importe de 29.550,15 euros, IVA incluido. El plazo de ejecución de este contrato es de 15 días y las ofertas podrán presentarse hasta el 1 de octubre.
