Rectifican la deuda fiscal reclamada indebidamente a las monjas del asilo de Benavente

Una resolución de la Tesorería del Ayuntamiento benaventano ha anulado la reclamación fiscal en vía de apremio efectuada a las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, que hace años que ya no gestionan el Hospital de la Piedad, antiguo asilo.

La deuda exigida en vía de apremio ascendía a 1.804 euros, correspondiente a tasas por agua, basura, vados y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica (IVTM) entre los años 2016 y 2025.

La reclamación se había dirigido erróneamente a la congregación religiosa que no ostenta la propiedad del inmueble. Tras revisar el expediente, se ha determinado que el sujeto pasivo de estas tasas es el Patronato del Hospital de la Piedad, entidad presidida por el alcalde de turno, en este caso por la alcaldesa Beatriz Asensio.

El Patronato tendrá que asumir parte del pago

Así las cosas, el propio Ayuntamiento, a través de su Tesorería, ha emitido y resuelto la reclamación, reconociendo que el error administrativo vulneraba la normativa fiscal vigente.

Aunque entre las tasas reclamadas figuran las relativas a vados y el impuesto de vehículo, el tesorero municipal atribuye lo ocurrido a una deficiente gestión del padrón tributario por parte de la empresa Aquona, concesionaria del servicio municipal de aguas. Según el informe técnico, Aquona no coordinó adecuadamente sus datos con el catastro ni con el registro de la propiedad, lo que provocó que las liquidaciones se giraran a terceros no obligados al pago.

Además de anular los apremios indebidos, se ha ordenado girar nuevas liquidaciones al patronato del Hospital de la Piedad, que deberá asumir las obligaciones tributarias desde el tercer trimestre del año. Esta rectificación afecta únicamente a las deudas generadas en los últimos cuatro años, conforme al límite legal de prescripción.

La Tesorería ha instado a Aquona y a los servicios municipales a revisar sus procedimientos para evitar futuras controversias. La resolución subraya también la necesidad de una gestión tributaria rigurosa y coordinada entre los distintos organismos implicados, especialmente cuando el propio Ayuntamiento figura como parte interesada en el procedimiento.

Estas liquidaciones fueron inicialmente dirigidas a la congregación religiosa, que recurrió. "Cabe concluir que las liquidaciones o recibos girados a la Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados y relativos al inmueble de la calle Santa Cruz son inválidos al no ser obligado al pago y, por extensión, resultar inexistente la deuda que hasta ahora se le exigía. Por tanto, no cabría la ejecución o continuación del procedimiento de apremio respecto a estos dos recibos. Deberán anularse las liquidaciones y anular los apremios que afectan a dichas deudas", dice la resolución de la Tesorería.

No obstante, está anulación tiene un límite de cuatro años, por lo que "no cabe rectificar actos tributarios anteriores al 19 de junio de 2021y no pueden darse de baja mediante la presente rectificación de errores, por lo que seguirán exigiéndose contra los bienes y derechos de la Congregación Hermanitas Ancianos Desamparados", añade.