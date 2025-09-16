Multada una vecina de Benavente que vertió agua de limpieza a la calle desde el balcón

Una vecina de la ciudad ha sido sancionada por el Ayuntamiento benaventano tras constatarse que vertía agua de limpieza desde su balcón directamente a la vía pública. El hecho fue detectado por agentes de la Policía Local el pasado mes de marzo, durante una patrulla rutinaria. Los policías confirmaron que el líquido caía sobre la acera, con la consiguiente incomodidad y riesgo para los transeúntes.

La actuación denunciada vulnera lo establecido en la ordenanza cívica municipal, que prohíbe expresamente arrojar líquidos, sacudir prendas o realizar cualquier actividad que pueda ocasionar molestias o suciedad en espacios de uso común. Este tipo de conductas, aunque no provocan daños graves, se consideran infracciones leves y están sujetas a sanciones económicas, según recoge la normativa.

En este caso, la multa impuesta asciende a 300 euros, la cuantía máxima prevista para este tipo de faltas. La decisión se tomó atendiendo a las molestias generadas a vecinos y peatones que pudieran transitar la calle en la que se produjo el vertido. La vecina sancionada, que habría presentado alegaciones, rechazó abonar la sanción que se adjunta a la liquidación, lo que hubiera conllevado reducir a la mitad el importe de la multa.

El espíritu de la ordenanza cívica busca el cumplimiento de las normas de convivencia, en este caso para mantener la limpieza y el respeto en los espacios públicos. Este tipo de sanciones pretenden igualmente ser disuasorios de comportamientos incívicos.