"La rítmica me apasiona, pero la danza me da más libertad"

¿Recuerda ese momento clave que le hizo saber que la rítmica o la danza era parte de su camino profesional?

Me llamó Lola Eiffel porque yo de pequeña siempre decía que quería ser Lola Flores, siempre he sido como muy titiritera. Dentro de toda la timidez que tenía, bailar era lo que me permitía relacionarme más, ser un poco más extrovertida. Mis padres siempre lo tuvieron muy claro, que o iba a hacer flamenco o iba a hacer rítmica. Fue como una echada a suertes y ganó mi madre, y me apuntaron a la gimnasia rítmica del colegio. Tuve la suerte también de despuntar muy rápido, porque empezar con nueve años en esta disciplina ya era tarde.

¿Cómo fueron esos inicios?

Sí que se me daba bien, y entonces enseguida llegó el mundial a Valladolid en 1985 y me eligieron con once años para hacer flamenco. En dos años ya empecé a trabajar, me cogieron en el club vallisoletano y después fui seleccionada para el mundial y entré como en la selección de Castilla y León. Aquellos inicios, pues fue todo como muy rápido como gimnasta. Despunté unos años y después ya no cumplía con la tipología que se buscaba para el equipo nacional de rítmica. Me echaron para atrás porque buscan gimnastas con piernas muy largas y muy, muy delgadas. Pero no me desvinculé de la rítmica, saqué la titulación y empecé a entrenar. Primero, como segunda entrenadora, y luego ya tuve mi club, en mi barrio, con otra compañera, y estuve durante doce años como primera entrenadora de este club.

Desde 1992 es entrenadora y jueza nacional de este deporte. Tanto en Francia como en España. ¿Existen muchas diferencias destacadas entre ambos países a la hora de vivir la rítmica?

Hay muchísimas diferencias de nivel y de manera de trabajar. En España hay mucho más nivel que en Francia. Por lo que cuando me fui a Francia rápidamente empecé a obtener muchísimos resultados. Pero ya antes de irme a Francia, tenía esa necesidad mía de mezclar la danza con la rítmica y había empezado a trabajar con el Club Ritmo de León. Este es el club más importante de España, con más premios a nivel nacional e internacional. Tienen a Carolina Rodríguez, que es el diploma olímpico. Yo trabajo con ellas desde que tenía 23 años y tengo ya 52.

Ser coreógrafa de la tri-olímpica y diploma olímpico Carolina Rodríguez ¿le ha abierto muchas puertas?

Me ha abierto muchas puertas para poder trabajar con otros clubes de rítmica.

¿Como el de Benavente?

A Carolina, del club de Rítmica Benavente la conozco de cuando éramos gimnastas. Siempre ha podido venir a Benavente y colaborar con ella y con Estefanía. Ahora lo cierto es que la relación es más regular. Trabajo toda la parte artística, toda la parte de expresión, de interpretación, la parte de danza aplicada a la rítmica. Puedo adaptar mucho más la danza a las necesidades de las entrenadoras al contar con esa formación.

En Benavente están despuntando los niños en la rítmica. ¿Cómo lo valora?

A mí me parece muy bien que los niños practiquen la rítmica, tanto Mateo como Jorge son increíbles. Pero sí que creo que a nivel nacional la Federación debería de hacer un código más adaptado a los niños. No tenemos la misma morfología y los niños se tienen que adaptar mucho al código de las niñas y creo que les hace que pierdan muchas cualidades físicas que tienen que no las pueden desarrollar.

Ha explicado en otras ocasiones que la danza le llegó como una necesidad de libertad. ¿Siente que el cuerpo tiene su propio lenguaje?

Sí, yo creo que mi especialidad, sobre todo, a nivel profesional, es la danza teatro. Bailando puedes hablar sin pronunciar palabra. La danza es lo que me mueve cada mañana, realmente lo que me hace despertarme feliz, pero sobre todo es eso, es libertad. La rítmica a mí me apasiona y no me canso nunca, este año me he movido muchísimo a nivel nacional y no me desvinculo en ningún momento. Pero la danza me da mucha más libertad de creación, de lenguaje, me mete más en esa búsqueda y en esa investigación de historias muy peculiares o de recuperar la historia o simplemente de crear una historia ficticia. Eso no te lo permite la rítmica que está sujeta a las normas de una competición.

Comenta que ha recorrido España, pero también vuelve a Benavente este mes para una máster class.

Sí, es algo que me hace mucha ilusión. Voy el día 19, que además son las fiestas de mi pueblo, de Fuentes de Ropel. Es una Máster Class que haré con Artes Escénicas Mari Jose. Primero trabajaré con la coreógrafa, con María José. Luego trabajaré en una clase de flamenco contemporáneo de hora y media, de cinco a seis y media, y luego terminaremos con danza contemporánea. Me parece muy interesante que una escuela siempre llame a profesionales para que sus alumnos se formen con otra gente.

¿Cómo ve el potencial de la danza en lugares fuera de los grandes centros urbanos?

Estamos en un país donde la cultura se apoya bastante poco y la danza todavía menos., porque nos han considerado como la disciplina pequeña de las artes escénicas y creo que la danza al final engloba muchas cosas, no solo bailar. Está bastante complicado el panorama. Los ayuntamientos, muchos ayuntamientos, que es donde está gran parte de la cultura, no quieren cultura. Pero ahora tengo la suerte de que el Ayuntamiento de La Bañeza me ha concedido una residencia artística y técnica para trabajar un espectáculo que estreno sobre mi familia.

Su familia de Fuentes. Hábleme de ese espectáculo y esa otra faceta suya como actriz.

Es un espectáculo sobre la historia familiar del fusilamiento de mi bisabuelo. Lo estreno en la Caja de Resistencia en Mieres el día 19 de octubre y La Bañeza me ha concedido una residencia artística de tres días. O sea que al final te ofrecen muchas más cosas los pequeños municipios que las grandes ciudades. Porque las grandes ciudades se están yendo mucho más a lo comercial y a lo ya conocido. Se está apostando mucho menos por pequeñas compañías. Creo que también somos un tejido importante.

¿En qué proyectos está trabajando ahora?

Yo creé hace dos años una compañía de danza teatral amateur de mujeres, entre 18 y 65 años. Y es algo que me llena plenamente y creo que es una labor muy necesaria porque son mujeres que nunca habían hecho teatro ni danza y realmente se presentan en el escenario y dignamente se defienden, tanto bailando como interpretando. Tengo un estreno el día 27 de septiembre en Valladolid, en el centro José Luis Mosquera, dentro de un circuito que se hace de teatro aficionado y danza aficionada. El espectáculo está basado en qué pasaría si Las Sin Sombrero resucitan para reivindicar a Juana de Castilla. Y con la compañía profesional, estreno en formato grande, porque ya lo he estrenado en un formato más pequeño, "180836 Bernarda". Es el día del fusilamiento de mi bisabuelo que le mataron en el desmonte de Castrogonzalo El mismo día que mataron a Lorca.