El "ofertón" que no puedes dejar pasar en Benavente: piso a la venta por menos de 60.000 euros

Llamar "ofertón" a una vivienda que cuesta cerca de diez millones de las antiguas pesetas quizá sea un sacrilegio para nuestros abuelos. Pero con los precios actuales en materia de vivienda, encontrar un piso ya es todo un milagro y si lo es por un importe asequible, más. Por eso, por su coste asequible menor de 60.000 euros, en nuestra noticia semanal de vivienda destacamos este piso en Benavente, a la venta en el portal inmobiliario Tucasa.com. Su precio era de 58.000 euros y ahora ha rebajado el precio a 57.500 euros, es decir, 500 euros menos. Además, el precio incluye el mobiliario.

El céntrico inmueble, en buen estado, está ubicado en el edificio de El Pícaro. Cuenta con casi 100 metros cuadrados (98 para ser exactos) y está distribuido en tres habitaciones, dos baños (uno con bañera y el otro aseo con plato de ducha y ahora lavadora), salón-comedor y cocina equipada, con despensa y terraza.

Cocina del piso en venta en Benavente / Tucasa.com

La habitación principal tiene vistas a la calle Dominicas y da acceso a la terraza exterior. Su ubicación, explican desde la inmobiliaria, es "excelente", en la zona centro sin cuestas. La calefacción es de gas natural con caldera de condensación individual y la carpintería interior es de madera maciza y la exterior doble de aluminio. Eso sí, el edificio no dispone de ascensor.

¿Te ha gustado el piso?

