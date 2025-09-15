Nuevo curso y nuevas ilusiones, en los institutos de Benavente

Nuevo inicio de curso escolar este lunes con la incorporación del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) en Benavente donde hay tres institutos y, además, dos colegios concertados ofrecen formación de 3º y 4º de la ESO. El inicio de este curso se ha llevado a cabo de modo escalonado en los distintos centros para dar la bienvenida a los alumnos y alumnas, a su nueva etapa estudiantil y que han comenzado con las "pilas cargadas" muchos de ellos, aseguraban y con "pocas ganas" también algunos.

La oferta educativa en Benavente sigue creciendo año tras año, dando la oportunidad a los jóvenes a formarse en esta ciudad y buscar alternativas a su futuro profesional y laboral. Hay varios ciclos nuevos de Formación Profesional, diseñados para responder a la demanda de empleo en sectores estratégicos como la sanidad, los servicios sociales y el marketing o el comercio y con lo que se pretende que el talento se quede "en casa".

En los centros públicos, este año el Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Salados estrena la modalidad de Bachillerato General. Además, oferta como novedad Formación Profesional de Grado Medio para Farmacia y Parafarmacia y Atención a personas en situación de dependencia.

Más novedades son las que comienzan a andar este año en el IES León Felipe donde se suprime el módulo de Carpintería y Mueble, pero se ofertan los grados superiores de Marketing y Publicidad, Posicionamiento en buscadores SEO/SEM y comunicaciones en Redes Sociales y la FP de grado medio de Servicios Comerciales.

Mientras que en el IES Los Sauces, aunque no ha incorporado nuevas líneas de formación, consolida sus propuestas y el equipo docente sigue ampliando su formación en materias como inteligencia artificial o el programa Canva. Este centro El IES Los Sauces es el único de Zamora integrado en el proyecto Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Son numerosos los proyectos que desarrolla como los científicos del Bachillerato de excelencia.