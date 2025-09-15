El Ayuntamiento de Benavente limpia y desinfecta los contenedores de las vías públicas

El Ayuntamiento de Benavente está realizando la limpieza y desinfección de los contenedores de residuos ubicados en la vía pública. Para estos trabajos la administración municipal ha contratado el servicio con el que un camión ha cargado uno a uno los diferentes contenedores para su limpieza y desinfección.

Mientras el contenedor se encontraba dentro del camión, operarios municipales limpiaban el lugar que ocupaba el contenedor con una máquina hidrolimpiadora reforzando la limpieza de la vía pública.

El vehículo para la desinfección comenzó la labor el pasado viernes. / E. P.

Con estos trabajos, asegura el Ayuntamiento de Benavente que “continúa trabajando en garantizar las mejores condiciones de higiene y salubridad, así como la imagen de nuestra ciudad”. Y destaca “la labor de todos los empleados municipales que día a día trabajan para dejar las calles de Benavente en el mejor estado posible”.

Hay numerosas críticas del estado de limpieza en el que se encuentran las calles en Benavente. El Ayuntamiento, en este sentido, recuerda que “la limpieza viaria es responsabilidad de todos los ciudadanos” y aboga “por hacer un buen uso de los contenedores y papeleras, depositando todos los residuos en su interior”.